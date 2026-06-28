Messi nagle odsunięty, selekcjoner musiał się tłumaczyć. Zawrzało na mundialu

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Reprezentacja Argentyny zwieńczyła fazę grupową mistrzostw świata 2026 pewnym zwycięstwem 3:1 nad Jordanią. Spotkanie na ławce rozpoczął jednak Lionel Messi. Błyskawicznie pojawiło się wiele plotek dotyczących decyzji Lionela Scaloniego. Zrobiło się na tyle gorąco, że sam selekcjoner musiał się wytłumaczyć.

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Lionel Scaloni i Lionel MessiJUAN MABROMATA / AFP /HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFPAFP

To zdecydowanie mundial Lionela Messiego. Po dwóch spotkaniach 38-latek miał na koncie już pięć trafień i zapowiadało się, że swój dorobek jeszcze powiększy. W końcu reprezentacja Argentyny w 3. kolejce mierzyła się z Jordanią, która zaczęła od dwóch porażek.

Messi rozpoczął jednak spotkanie z Jordanią na ławce. Nie przeszkodziło mu to jednak w dopisaniu do swojego konta kolejnego trafienia. Gwiazdor wszedł na murawę w 60. minucie, a po upływie 20 podwyższył prowadzenie na 3:1. Popisał się wówczas golem bezpośrednio z rzutu wolnego. "Albicelestes" wygrali z Jordanią 3:1 i z kompletem punktów awansowali do fazy play-off.

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Messi wysłany na ławkę. Selekcjoner Argentyny ujawnił powód

Jak można było się spodziewać, kibice oczekiwali od Lionela Scaloniego wytłumaczenia, dlaczego legenda Barcelony została odsunięta od wyjściowego składu. Trener zaskoczył ich, ujawniając, że było to podyktowane prośbą samego Messiego. 

Mógł zagrać pełne 90 minut i dzięki temu jeszcze bardziej wyśrubować swój wynik, nie ujmując nic rywalowi. Wolał jednak, by jego koledzy dostali szansę, a sam skupił się na tym, co przed nami. To mówi o nim więwiele. Nie przywiązuje wielkiej wagi do liczb, o których wszyscy tyle mówią. To pokazuje, czym dla niego są reprezentacja, drużyna i koledzy z zespołu
ujawnił Lionel Scaloni w trakcie konferencji prasowej.

Tym samym po trzech meczach fazy grupowej Messi ma na koncie już sześć trafień i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Za nim są Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Vinicius Junior i Erling Haaland, którzy mają po cztery trafienia.

Argentyna zajęła pierwsze miejsce w grupie, a w 1/16 finału zmierzy się z absolutną sensacją mundialu - Cabo Verde. Republika Zielonego Przylądka zajęła drugą pozycję w swojej grupie za Hiszpanią, a przed Urugwajem i Arabią Saudyjską. Bukmacherzy nie dają jej jednak niemal żadnych szans na zwycięstwo.

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