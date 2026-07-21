Messi łamie argentyńskie serca. Ogłosił najtrudniejszą decyzję. To się dzieje

"Ból jest bardzo wielki i będzie kosztował wysiłek, by zagoić tę ranę. Ale zostaję też z tym wszystkim, co dobre… Z meczami, które odwróciliśmy, dając z siebie wszystko i które na zawsze pozostaną w pamięci" - to fragment posta, jaki na Instagramie zamieścił Lionel Messi dwa dni po finale MŚ.

Ani słowa o pożegnaniu z kadrą. Ale też ani słowa o kontynuacji przygody z "Albicelestes". To mogło argentyńskich kibiców niepokoić.

Hernan Castillo: Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Finał MŚ był jego ostatnim meczem

W finale mundialu broniąca tytułu Argentyna przegrała po dogrywce 0:1 z Hiszpanią. Bramkę straciła w 106. minucie po uderzeniu Ferrana Torresa. Batalia o obronę tytułu - podobnie jak w 1982 i 1990 roku - zakończyła się zatem niepowodzeniem.

Messi ostatecznie nie zdobył także snajperskiego berła. Skończył turniej z ośmioma golami. O dwa trafienia więcej miał na koncie Kylian Mbappe.

"Z całego serca dziękuję za każde pozdrowienie i każdą wiadomość. Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć jako kraj i być razem. Znów dzieliliśmy ogromną dumę z bycia Argentyńczykami" - napisał kapitan wicemistrzów świata.

Wygląda na to, że te słowa stanowiły preludium pożegnana. Jak informuje Hernan Castillo, argentyński dziennikarz i prezenter telewizyjny, Messi podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Miał już o tym powiadomić kolegów z drużyny.

Przed niespełna miesiącem skończył 39 lat. Metryka niespecjalnie mu jednak wadzi na murawie. Kiedy przed kilkoma tygodniami, już w trakcie MŚ, pytany był o start w kolejnym mundialu, nie wykluczył takiego scenariusza.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Messi nie rozegra już w narodowych barwach żadnego spotkania. Jego dorobek zatrzyma się na 207 występach i 125 bramkach.

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Leo Messi JOSE BRETON AFP





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP