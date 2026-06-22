Messi kompletnie wściekły. Wydało się po meczu. Tak nazwali go rywale

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Leo Messi skradł show na mundialu. Ale czy to coś nowego? Lata mijają, a ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki wciąż stanowi o sile reprezentacji Argentyny, o czym boleśnie przekonali się w poniedziałek Austriacy, przegrywając 0:2 po dublecie 39-latka. Sam zainteresowany miał jednak do siebie ogromne pretensje, ba - był wręcz wściekły, co przyznał wprost po meczu. Głos w jego sprawie zabrał także trener rywali Ralf Rangnick, w wyjątkowych słowach opisując Leo Messiego i jego maestrię.

Leo Messi w koszulce Argentyny z numerem 10 zasłania twarz dłońmi; trener Ralf Rangnick pokazany w kółku.
Kadry z meczu Argentyna - Austria. Na zdjęciu trener Ralf Rangnick oraz Leo MessiJessica Tobias/Associated Press/East News / PAUL ELLIS/AFP/East NewsEast News

Argentyna z kompletem punktów króluje w tabeli grupy J. Obrońcy tytułu w dwóch meczach strzelili dotąd 5 goli - trzy w starciu z Arabią Saudyjską i dwa w meczu z Austrią. A autorem wszystkich z nich został Leo Messi.

Poniedziałkowy dublet pozwolił geniuszowi futbolu zostać - już samodzielnie, a nie do spółki z Miroslavem Klose - najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. A przecież jego dorobek mógł być jeszcze bardziej okazały.

W premierowym starciu jedno z jego trafień zostało "skasowane" przez sędziego. A w poniedziałek as Interu Miami zmarnował rzut karny, czego początkowo nie mógł sobie darować. Sam opowiedział o tym już po meczu.

- Były chwile, gdy byłem na siebie wściekły za tego karnego, ale udało mi się zrehabilitować. To było niezwykle ważne zwycięstwo, trudne, ciężko wypracowane. Daje nam to spokój na kolejne dni. Wszystko ułożyło się dzisiaj spektakularnie. Jestem zadowolony z wyniku i pracy całej drużyny - powiedział Leo Messi.

Jestem bardzo zmęczony
dodał

Zobaczymy więc, czy 39-latek wybiegnie w podstawowym składzie także w niedzielnym meczu z Jordanią, w którym "Albicelestes" nie będą już drżeć o awans.

MŚ 2026: Argentyna - Austria. Messi zabrał głos, co za słowa Rangnicka

Sam rekord Leo Messiego sprawił radość nie tylko jemu samemu, ale i jego kolegom i samemu selekcjonerowi.

- Wszyscy możemy się cieszyć z rekordu Messiego - stwierdził Lionel Scaloni. - To był trudny mecz z silnym przeciwnikiem. Austriacy grają wysokimi piłkami, są bardzo wysocy. Niestrzelony karny nie był jakimś wielkim ciosem. Gdyby padł gol, wszystko wyglądałoby inaczej, ale dalej mieliśmy sytuację pod kontrolą - zaznaczył przy tym.

Głos w sprawie Leo Messiego zabrał także trener rywali Ralf Rangnick, wystawiając mu piękną laurkę.

On jest na zupełnie innym poziomie, jest najlepszy. Kiedy ktoś, kto ma 39 lat, strzela dwa gole w takim meczu, a pięć na początku mundialu, to robi ogromną różnicę. Pokazał dzisiaj, że nie jest jednym z najlepszych, tylko tym najlepszym
rozpływał się nad Argentyńczykiem niemiecki szkoleniowiec

Zobacz również:

Leo Messi
Mundial

Ogłosili ws. Messiego, tuż po historycznym meczu. Nie mogło być inaczej

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Lionel Messi
Lionel MessiAFP
Lionel Messi
Lionel MessiAFP


Kibice Republiki Zielonego Przylądka świętują remis w meczu z Urugwajem. WIDEOCHARLOTTE MACHADO / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja