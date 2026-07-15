Messi jedną nogą w finale. Argentyńska specjalność. Historia się powtarza

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Mecz Anglia - Argentyna zapowiada się jako hit piłkarskich mistrzostw świata. Starcie odwiecznych rywali wyłoni drugiego finalistę turnieju. Historia wydaje się być po stronie Argentyńczyków, którzy mogą mówić przed półfinałem o prawie serii. Sam Lionel Messi doskonale zna wagę takiego pojedynku.

Lionel Messi ma 100-procentową skuteczność w półfinałach MŚ
Lionel Messi ma 100-procentową skuteczność w półfinałach MŚWaleed Ibrahim / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP PHOTO / ODD ANDERSENAFP

Piłkarskie mistrzostwa świata dobiegają końca. W środę (15 lipca) poznamy drugiego finalistę. Na stadionie w Atlancie zmierzą się Anglicy i Argentyńczycy. To starcie, które ma wiele podtekstów nie tylko na tle sportowym. Na pierwszy plan wysuwa się wojna o Falklandy z 1982 roku. Wówczas argentyńskie wojska zaatakowały wyspy, które należały do Wielkiej Brytanii.

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Sportowo Anglia i Argentyna stoczyły ze sobą także wiele bitew. Z oficjalnych statystyk wynika, że drużyny zmierzyły się ze sobą 14 razy. Anglicy triumfowali sześciokrotnie, Argentyńczycy trzykrotnie, a pięć razy bezpośrednie starcie zakończyło się remisem.

Najgorętszym meczem między Anglią, a Argentyną był ćwierćfinał mundialu w 1986 roku. Dwa gole strzelił Diego Armando Maradona. Pierwszą z nich zdobył ręką, co potem nazwano "ręką Boga". Z kolei drugie trafienie to jeden z najpiękniejszych goli w historii MŚ. Gwiazdor wówczas przebiegł z piłką połowę boiska, przy okazji mijając kilku rywali.

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W ostatnich dwóch dekadach obie drużyny nie miały okazji ze sobą rywalizować. Tak więc np. Lionel Messi nie miał okazji nigdy grać przeciwko Anglikom. - Nigdy nie miałem okazji zagrać przeciwko Anglii i będzie to coś wyjątkowego - przyznał po ćwierćfinale ze Szwajcarią.

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Argentyńczycy nie mają najlepszego bilansu z Anglikami, ale mogą z optymizmem patrzeć na środowe starcie. "Albicelestes" w finale mundialu grali sześciokrotnie i nigdy nie potknęli się na ostatniej przeszkodzie w drodze do decydującego pojedynku.

Cztery lata temu w półfinale pokonali Chorwatów (3:0), a w 2014 roku po rzutach karnych wyeliminowali Holendrów (0:0, 4:2). W obu tych spotkaniach wystąpił Messi, przed którym trzecie podejście do półfinału MŚ.

Argentyńczycy w finałach nie byli już tak skuteczni (3 wygrane, 3 porażki - przyp. red.), ale tym kibice i piłkarze z tego kraju będą się martwić po ewentualnym pokonaniu Anglików.

Mecz Anglia - Argentyna rozpocznie się w środę (15 lipca) o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

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Leo MessiTHOMAS COEX / AFPAFP
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10, opaska kapitańska na ramieniu, szeroki uśmiech na twarzy, dynamiczna postawa sugerująca sportową akcję na boisku.
Leo MessiHAKAN AKGUNAFP
Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej akcji na boisku, jeden w niebiesko-białej koszulce z opaską kapitana, drugi w niebiesko-czarnej, piłka tuż przed nimi.
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