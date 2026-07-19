Niedzielny finał mistrzostw świata 2026 będzie starciem dwóch drużyn o skrajnie innej charakterystyce i sposobie gry. Naprzeciwko siebie staną uskrzydlający większość akcji i grający niezwykle kolektywnie Hiszpanie i skoncentrowani na pchaniu gry środkiem, opierający się na przebłyskach geniuszu Lionela Messiego Argentyńczycy. Wyraźnego faworyta brak, choć w oczach bukmacherów większe szanse na triumf ma "La Furia Roja".

Yamal vs Messi w finale mundialu. Koniec pewnej epoki

Reprezentacja Hiszpanii na tegorocznym mundialu ma wiele twarzy i jeszcze większą liczbę bohaterów. W przeciwieństwie do EURO 2024, gdzie do sukcesu prowadzili ją błyskotliwi na skrzydłach Lamine Yamal i Nico Williams, obecnie Hiszpanie liderów mają innych. Kto by pomyślał przed turniejem, że Pedri straci miejsce w wyjściowym składzie, a prym w drugiej linii będzie wiódł rotacyjny w Barcelonie Dani Olmo? Albo że Ferran Torres do finału na koncie nie będzie miał nawet jednego gola, a Mikel Oyarzabal liczył się jeszcze na etapie półfinałów w grze o koronę króla strzelców?

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Mimo że Yamal nie jest tak decydujący, jak na EURO, wciąż pozostaje najbardziej nieprzewidywalnym zawodnikiem Hiszpanów, potrafiącym wygrywać mecze w pojedynkę. Podobnie jak jego Vis-à-vis Leo Messi, który w czerwcu świętował 39. już urodziny.

Mimo zaawansowanego wieku liczby genialnego Argentyńczyka w trakcie mundialu są imponujące. Osiem bramek i cztery asysty na koncie, niezliczona ilość dryblingów podejmowanych w każdym meczu, a do tego rola "ratownika", gdy drużynie nie idzie. To właśnie Messi wziął sprawy w swoje ręce w końcówce meczu z Egiptem, czy w półfinale przeciwko Anglii.

Porównując same liczby, Yamal wypada przy nim niezwykle blado. Wpływ Hiszpana na grę ekipy prowadzonej przed Luisa de la Fuente wykracza jednak o wiele dalej. A jeśli czyjaś ocena bazuje wyłącznie na wiedzy dostępnej na rolkach z TikToka, czy Instagrama, lub statystykach na stronie internetowej bez kontekstu, jest ona niesprawiedliwa i zakrzywiona.

Nawet w słabej formie 19-latek daje pierwiastek magii i nieprzewidywalności, a to własnie detale zazwyczaj decydują w tak ważnych meczach, których ładunek emocjonalny i towarzyszącą im presję ciężko w ogóle porównać do jakiejkolwiek innej rywalizacji.

Tak Messi mówi o Yamalu. Piękna laurka

Pomiędzy dwiema największymi gwiazdami swoich kadr jest wiele szacunku. Chociaż nie dane im było zagrać razem w Barcelonie, podziwiają nawzajem swoje osiągnięcia. Sam Messi wypowiadał się z uznaniem o Yamalu.

Lamine to wspaniały piłkarz, którego bardzo uważnie śledziłem, ponieważ gra w klubie, który kocham, i zawsze życzę mu wszystkiego najlepszego. W wieku 19 lat jest już światowym punktem odniesienia, a cała kariera wciąż przed nim. Ma wielką szansę na osiągnięcie czegoś historycznego, ale my damy z siebie wszystko, aby tym razem mu się to nie udało. Życzę mu jak najlepiej.

W końcu nie wypadało mówić imaczej o nastolatku, którego kilkanaście lat temu kąpał w balii z wodą. Viralowe zdjęcia odżyły na dni przed finałęm mundialu.

- Prawdę mówiąc, to zdjęcie to czyste szaleństwo, ale takie jest życie - dodał w kontekście ikonicznego zdjęcia.

Mecz z Hiszpanią będzie niemal na pewno ostatnim spotkaniem na mundialu dla Leo Messiego. Nie śmiem nawet wątpić, że będzie zależało mu na tym, żeby pożegnać się jak najlepiej. Bo zamazać świetne wrażenie na mistrzostwach świata można bardzo szybko, co w sobotę pokazali Francuzi. Yamal natomiast w opinii wielu już teraz postrzegany jest jako najlepszy piłkarz świata. Wieczorem stanie przed szansą na pokazanie miliardom widzów, że pałeczka została ostatecznie przekazana, a era genialnego Messiego dobiega końca.

Finał mundialu Hiszpania - Argentyna rozpocznie się w niedzielę 19 lipca o godzinie 21:00. Relację "na żywo" z tego meczu znajdziesz w Interia Sport.

Lionel Messi EVRIM AYDIN AFP

Lamine Yamal CHARLY TRIBALLEAU AFP





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