Messi i Mbappe jednak bezradni. Kanonada życia. Pobił rekord i trafił do Polski

Jednym z bohaterów MŚ 1994 okazał się Oleg Salenko, napastnik reprezentacji Rosji. Jak to możliwe, skoro "Sborna" pożegnała się z turniejem już po fazie grupowej? 24-letni snajper zapracował na to, zdobywając aż pięć bramek w meczu z Kamerunem (6:1).

Do dzisiaj ten rekord pozostaje niepobity. Co cztery lata na mundialu goszczą wybitni egzekutorzy, ale taką skutecznością na przestrzeni 90 minut nie popisał się jeszcze nikt. Czy na podobną kanonadę porwie się jeszcze ktoś w trwającym turnieju o mistrzostwo świata?

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Legenda głosi, że w nocy przed historyczną kanonadę Salenko miał sen. Widział, jak pakuje piłkę do siatki raz za razem. Potem wyszedł na murawę i powtórzył to samo, zatrzymując się dopiero po piątym trafieniu.

Co ciekawe, po tym niebywałym wyczynie w reprezentacji Rosji nigdy potem już nie zagrał. Jego bilans zamknął się na ośmiu występach i sześciu golach. Wszystkie padły w World Cup '94 (ten szósty w przegranej 1:3 potyczce ze Szwecją)

Latem 2000 roku Salenko trafił nieoczekiwanie do polskiej Ekstraklasy. Jego angaż wywołał niemałą sensację. Kontrakt zaoferowała mu Pogoń Szczecin.

W Polsce nikt jednak nie wiedział, że 30-letni piłkarz zmaga się już z zaawansowaną chorobą alkoholową. Nie przychodził regularnie na treningi, jeśli nie czuł się akurat najlepiej, albo pojawiał się na nich w stanie wskazującym. Lokalne media donosiły, że zamieszkał z wynajętą panią do towarzystwa i beztrosko celebrował dni powszednie.

Mimo niesportowego trybu życia zdołał zadebiutować na polskich boiskach. Zaliczył 18 minut w meczu ze Stomilem Olsztyn. Wkrótce potem wyjechał z naszego kraju w niesławie.

Od 32 lat nikt nie jest w stanie pobić mundialowego rekordu Salenki. Najprawdopodobniej nie stanie się to również podczas trwającego mundialu. Było to jak najbardziej w zasięgu możliwości aktualnych współliderów klasyfikacji strzelców - Kyliana Mbappe, Lionela Messiego i Erlinga Haalanda. Tyle że w fazie grupowej. Teraz ranga rywali, a więc i skala trudności, będzie już tylko rosła.

Czołówka klasyfikacji strzelców MŚ 2026:

7 goli - Kylian Mbappe (Francja), Lionel Messi (Argentyna), Erling Haaland (Norwegia)

6 - Harry Kane (Anglia)

4 - Ousmane Dembele (Francja), Mikel Oyarzabal (Hiszpania), Ismaila Sarr (Senegal), Julian Quinones (Meksyk), Jude Bellingham (Anglia), Vinicius Junior (Brazylia).

Kylian Mbappe Franck Fife / AFP AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP

Rok 1994. Oleg Salenko (nr 9) w towarzystwie Kameruńczyka Rogera Milii, najstarszego strzelca gola w historii finałów MŚ LECOQ Newspix.pl





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