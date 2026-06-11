Meksykańska fiesta na otwarcie mundialu. Dwa gole, aż trzy czerwone kartki

Mistrzostwa świata 2026 czas zacząć. Podobnie jak szesnaście lat wcześniej podczas mundialu w Republice Południowej Afryki, tak i w tym roku meczem otwarcia było spotkanie Meksyku z RPA. Zmienił się jedynie gospodarz, bo spotkanie odbyło się na legendarnym Estadio Azteca.

Między innymi z tego względu faworytami meczu otwarcia mistrzostw świata byli Meksykanie. Jeszcze przed meczem rozwiązana została jedna z największych niewiadomych w składzie gospodarzy. Tylko na ławce rezerwowych tę rywalizację rozpoczął 17-letni Gilberto Mora.

Meksyk - RPA na otwarcie mundialu. Wynik ustalony w 67. minucie

Oprócz tego bez wątpienia z punktu widzenia kibicowskiego istotna była nieobecność w wyjściowym składzie legendy mundiali - Guilermo Ochoi. Jako pierwszy do pracy zatrudniony został bramkarz RPA. W 4. minucie świetną akcję skrzydłem przeprowadzili Meksykanie.

Piłka została dograna w pole karne gości. Na futbolówkę nabiegł Raul Jimenez, ale jego strzał został wybroniony przez Ronwena Williamsa. Ledwie pięć minut później wątpliwości już nie było. Wysoki pressing Meksyku przyniósł zamierzony efekt. Quinones zebrał piłkę przed polem karnym i strzelił między nogami bramkarza, wyprowadzając Meksyk na prowadzenie.

Na dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy Meksyk wyszedł z kolejną groźną akcją, ale tym razem drugim skrzydłem. Piłka została zagrana w centrum pola karnego, ale bramkarz RPA w odpowiednim momencie zareagował skutecznie. Golkiper RPA kolejny raz zatrudniony został w 42. minucie.

Kąśliwe dośrodkowanie w pole karne gości starał się przeciąć Raul Jimenez. Napastnik nie trafił w piłkę, ale trajektoria lotu piłki i tak była na tyle nieprzyjemna, że zmusiła Williamsa do pokazania umiejętności. Chwilę później powinno być już 2:0, ale w niezłej sytuacji tylko w słupek kopnął Quinones.

Minutę przed przerwą w końcu zatrudniony został golkiper Meksyku. Mbokazi kopnął w kierunku bramki, ale Rangel nie miał żadnych problemów ze złapaniem piłki. Do przerwy więcej goli jednak nie zobaczyliśmy i Meksykanie schodzili do szatni z zasłużonym prowadzeniem 1:0.

Druga część spotkania mogła, a może nawet powinna, rozpocząć się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Znów dobry pressing Meksyku dał o sobie znać. Tym razem jednak zabrakło odpowiedniej finalizacji. Sytuacja RPA w 49. minucie stała się fatalna. Gutierrez wbiegł bowiem przed obrońcę, wychodząc 1 na 1 z bramkarzem.

Defensor gości zaczepił nogi Meksykanina, a sędzia nie miał innego wyboru jak tylko podyktować rzut wolny oraz wyrzucić z boiska faulującego Sithole. Nieobecność jednego zawodnika zemściła się na RPA w 67. minucie. Idealnie w pole karne dośrodkował Alvarado, a głową prowadzenie podwyższył Raul Jimenez. Na trybunach rozpoczęła się fiesta.

Jakby tego było mało, w 82. minucie arbiter z Brazylii został wezwany do VAR-u. Po obejrzeniu sytuacji na monitorze nie miał wątpliwości. Sampaio pokazał kolejną czerwoną kartkę. Tym razem za uderzenie w tył głowy. Z boiskiem pożegnał się wprowadzony wcześniej z ławki Zwane. Wynik już się nie zmienił, ale Meksyk stracił piłkarza.

W 91. minucie sędzia z Brazylii nie miał wątpliwości. Bezpośrednio z boiska ukarał czerwoną kartką Montesa, który sfaulował rywala wychodzącego na czystą pozycję. Meksykanin tą interwencją prawdopodobnie uratował zespół od straty gola. Meksyk ostatecznie wygrał 2:0, ale w kolejnym meczu będzie musiał radzić sobie bez Montesa.

Statystyki meczu Meksyk 2 - 0 RPA Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 16 3 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 7 1 Strzały zablokowane 5 0 Ataki 80 43

Mecz Meksyk - RPA Anadolu Getty Images





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