Meksykańska fiesta na otwarcie mundialu. Dwa gole, aż trzy czerwone kartki

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

RPA - Meksyk to był mecz otwarcia mistrzostw świata w 2010 roku. Wówczas skończyło się wynikiem 1:1, a gola Tshabalali pamięta cała piłkarska społeczność. Po szesnastu latach role się odwróciły. W meczu otwarcia mistrzostw świata 2026 Meksykanie na legendarnym Estadio Azteca przyjęli reprezentantów RPA. Nie byli zbyt gościnni. Nie dość, że wygrali 2:0, to rywale dodatkowo skończyli w dziewiątkę.

Meksyk świętuje gola z RPA
Meksyk świętuje gola z RPAAndalou AgencyGetty Images

Mistrzostwa świata 2026 czas zacząć. Podobnie jak szesnaście lat wcześniej podczas mundialu w Republice Południowej Afryki, tak i w tym roku meczem otwarcia było spotkanie Meksyku z RPA. Zmienił się jedynie gospodarz, bo spotkanie odbyło się na legendarnym Estadio Azteca. 

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Między innymi z tego względu faworytami meczu otwarcia mistrzostw świata byli Meksykanie. Jeszcze przed meczem rozwiązana została jedna z największych niewiadomych w składzie gospodarzy. Tylko na ławce rezerwowych tę rywalizację rozpoczął 17-letni Gilberto Mora.

Meksyk - RPA na otwarcie mundialu. Wynik ustalony w 67. minucie

Oprócz tego bez wątpienia z punktu widzenia kibicowskiego istotna była nieobecność w wyjściowym składzie legendy mundiali - Guilermo Ochoi. Jako pierwszy do pracy zatrudniony został bramkarz RPA. W 4. minucie świetną akcję skrzydłem przeprowadzili Meksykanie. 

Piłka została dograna w pole karne gości. Na futbolówkę nabiegł Raul Jimenez, ale jego strzał został wybroniony przez Ronwena Williamsa. Ledwie pięć minut później wątpliwości już nie było. Wysoki pressing Meksyku przyniósł zamierzony efekt. Quinones zebrał piłkę przed polem karnym i strzelił między nogami bramkarza, wyprowadzając Meksyk na prowadzenie. 

Na dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy Meksyk wyszedł z kolejną groźną akcją, ale tym razem drugim skrzydłem. Piłka została zagrana w centrum pola karnego, ale bramkarz RPA w odpowiednim momencie zareagował skutecznie. Golkiper RPA kolejny raz zatrudniony został w 42. minucie.

Kąśliwe dośrodkowanie w pole karne gości starał się przeciąć Raul Jimenez. Napastnik nie trafił w piłkę, ale trajektoria lotu piłki i tak była na tyle nieprzyjemna, że zmusiła Williamsa do pokazania umiejętności. Chwilę później powinno być już 2:0, ale w niezłej sytuacji tylko w słupek kopnął Quinones.

Tak padł pierwszy gol na mundialu. Meksyk oszalał już w dziewiątej minucie

Minutę przed przerwą w końcu zatrudniony został golkiper Meksyku. Mbokazi kopnął w kierunku bramki, ale Rangel nie miał żadnych problemów ze złapaniem piłki. Do przerwy więcej goli jednak nie zobaczyliśmy i Meksykanie schodzili do szatni z zasłużonym prowadzeniem 1:0.

Druga część spotkania mogła, a może nawet powinna, rozpocząć się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Znów dobry pressing Meksyku dał o sobie znać. Tym razem jednak zabrakło odpowiedniej finalizacji. Sytuacja RPA w 49. minucie stała się fatalna. Gutierrez wbiegł bowiem przed obrońcę, wychodząc 1 na 1 z bramkarzem. 

Defensor gości zaczepił nogi Meksykanina, a sędzia nie miał innego wyboru jak tylko podyktować rzut wolny oraz wyrzucić z boiska faulującego Sithole. Nieobecność jednego zawodnika zemściła się na RPA w 67. minucie. Idealnie w pole karne dośrodkował Alvarado, a głową prowadzenie podwyższył Raul Jimenez. Na trybunach rozpoczęła się fiesta.

Jakby tego było mało, w 82. minucie arbiter z Brazylii został wezwany do VAR-u. Po obejrzeniu sytuacji na monitorze nie miał wątpliwości. Sampaio pokazał kolejną czerwoną kartkę. Tym razem za uderzenie w tył głowy. Z boiskiem pożegnał się wprowadzony wcześniej z ławki Zwane. Wynik już się nie zmienił, ale Meksyk stracił piłkarza.

W 91. minucie sędzia z Brazylii nie miał wątpliwości. Bezpośrednio z boiska ukarał czerwoną kartką Montesa, który sfaulował rywala wychodzącego na czystą pozycję. Meksykanin tą interwencją prawdopodobnie uratował zespół od straty gola. Meksyk ostatecznie wygrał 2:0, ale w kolejnym meczu będzie musiał radzić sobie bez Montesa.

Mistrzostwa Świata
1 kolejka
11.06.2026
21:00
Zakończony
Julian Quinones
9'
Raul Jimenez
67'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Meksyk
RPA
Rezerwowi

Statystyki meczu

Meksyk
2 - 0
RPA
Posiadanie piłki
62%
38%
Strzały
16
3
Strzały celne
4
2
Strzały niecelne
7
1
Strzały zablokowane
5
0
Ataki
80
43
Pełny stadion z tłumem widzów, kolorową scenografią na murawie i uczestnikami widowiskowej ceremonii na środku boiska.
Mecz Meksyk - RPAAnadoluGetty Images


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