Meksyk - RPA. Mecz otwarcia. Kiedy zaczyna się mundial 2026? [TRANSMISJA, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Już dziś mecz otwarcia mundialu 2026 Meksyk - RPA. Spotkanie zostanie rozegrane na legendarnym obiekcie Estadio Azteca, czyli domowym stadionie reprezentacji Meksyku. O której godzinie mecz otwarcia mundialu? Gdzie obejrzeć w TV spotkanie Meksyk - RPA? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa z meczu i ceremonii otwarcia w Interii Sport.

Kibic Meksyku w zielonej marynarce i sombrero z logotypami mundialu 2026 trzyma replikę Pucharu Świata na stadionie
Kibic reprezentacji Meksyku z symbolami mundialu 2026MARIO VAZQUEZAFP

Mecz otwarcia mundialu 2026 Meksyk - RPA zostanie rozegrany dzisiaj 11 czerwca o godzinie 21:00. Spotkanie poprzedzi ceremonia otwarcia, która rozpocznie się około godziny 18:30. Transmisję na żywo z ceremonii będzie można obejrzeć na żywo na kanale TVP Sport, a z samego meczu na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacje tekstowe z obu wydarzeń, a także wynik spotkania będą dostępne w Interii Sport.

Mecz otwarcia Meksyk - RPA. Ceremonia otwarcia mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Już dziś pierwsze spotkanie mistrzostw świata 2026. Jeden z gospodarzy turnieju, czyli Meksyk zagra z RPA w inauguracyjnym meczu. Rywalizację poprzedzi jednak ceremonia otwarcia, która rozpocznie się około godziny 18:30. Areną wydarzeń będzie Estadio Azteca, czyli obiekt, który gościł już finały mundiali w 1970 - 1986 troku. Wśród gwiazd podczas występu artystycznego pojawi się m.in. Shakira.

Reprezentacja Meksyku tuż przed mundialem rozegrała tylko jedno spotkanie towarzyskie, w którym pokonała 5:1 Serbię. RPA wystąpiła za to w dwóch spotkaniach i nie wypadła w nich najlepiej, ponieważ zremisowała 0:0 z Nikaraguą i 1:1 z Jamajką. Oba zespoły zmierzą się po raz czwarty w historii. Ostatnia konfrontacja miała miejsce podczas... mistrzostw świata w 2010 roku. Wtedy też to był mecz otwarcia i zakończył się on wynikiem 1:1. Z kolei w poprzednich dwóch spotkaniach 2:1 wygrała RPA i 4:2 Meksyk. Dziś gospodarze bez wątpienia są faworytami.

Mecz otwarcia mistrzostw świata 2026 Meksyk - RPA zostanie rozegrany dzisiaj 11 czerwca o godzinie 21:00. Spotkanie poprzedzi ceremonia otwarcia, która rozpocznie się około godziny 18:30. Relacje tekstowe z obu wydarzeń, a także wynik pierwszego spotkania będą dostępne w Interii Sport.

Transmisję na żywo z ceremonii będzie można obejrzeć na żywo na kanale TVP Sport, a z samego meczu na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

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