Meksyk - Anglia. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Mecz Meksyk - Anglia w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z 5 na 6 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Meksyk - Anglia. Jak obie drużyny radzą sobie na mundialu?

Reprezentacja Anglii zaczęła mundial 2026 od mocnego uderzenia. "Synowie Albionu" w hitowym spotkaniu pokonali 4:2 Chorwację. W kolejnych spotkaniach grupowych piłkarze Thomasa Tuchela przestali już zachwycać, ale mimo to awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Anglicy nie zachwycili też w 1/16 finału, gdzie dopiero w ostatnim kwadransie niezawodny Harry Kane strzelił dwie bramki, odwracając losy spotkania z DR Konga i dał awans swojej kadrze do 1/8 finału.

Na tym etapie Anglia zmierzy się z reprezentacją Meksyku. Meksyk, jak na gospodarza przystało, spisuje się znakomicie. Piłkarze Javiera Aguirre nie dość, że wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania, to nie stracili w nich ani jednego gola i są jedyną taką drużyną na tym mundialu obok Hiszpanii. Tak szczelna defensywa budzi podziw i może sprawić potężne problemy Anglikom, którzy mają problemy ze sforsowaniem obrony rywali.

To będzie piąty w historii mecz tych drużyn. Bilans dla Meksyku jest bezlitosny. Anglia wygrała wszystkie dotychczasowe spotkania i straciła w nich tylko jednego gola. Teraz gra obronna jest jednak atutem Meksykanów i znacząco zwiększa ona szanse gospodarzy MŚ na sprawienie niespodzianki.

Meksyk - Anglia. Mecz 1/16 finału mundialu 2026. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Meksyk - Anglia w ramach 1/8 finału mundialu 2026 zostanie rozegrany w nocy z 5 na 6 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Harry Kane i Jude Bellingham w barwach reprezentacji Anglii podczas mundialu 2026 William Volcov AFP

Meksyk zameldował się w 1/8 finału trwającego mundialu JUANCHO TORRES AFP





Przed Anglikami spore wyzwanie! Czy awansują na mistrzostwach świata? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport