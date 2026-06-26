Męki pogromców Polaków i heroiczna batalia o honor. To działo się nocą na mundialu

Faza grupowa tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata zbliża się do końca. Już teraz znamy kilka ekip, które wywalczyły sobie awans do dalszego etapu rywalizacji. Wciąż pozostało jednak sporo drużyn, których los jest na ten moment dość niepewny.

W nocy z 25 na 26 czerwca doszło do ostatecznych rozstrzygnięć kolejnych dwóch mundialowych grup. Mowa o zestawieniach, oznaczonych literkami "D" oraz "F". Znajdujące się w nich ekipy dostarczyły nam tej nocy aż cztery pasjonujące pojedynki.

MŚ 2026: Japonia - Szwecja 1:1

Już pierwsze minuty spotkania Szwedów z Japończykami zwiastowały bardzo wyrównane starcie. Ciężko się temu przesadnie dziwić. Stawką tego meczu był bowiem bezpośredni awans do fazy pucharowej mundialu. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Otwarcie wyniku nadeszło dopiero w 56. minucie. Na gola autorstwa Daizena Maedy dość szybko i efektownie odpowiedział jednak Anthony Elanga. Mimo usilnych prób obydwu stron pojedynku, wynik 1:1 utrzymał się aż do ostatniego gwizdka arbitra. Dla Japończyków to słodko-gorzkie rozstrzygnięcie. Po awansie z 2. miejsca grupy "F" trafili oni bowiem na Brazylijczyków. Szwedzi znaleźli się natomiast w gronie "trzecich drużyn", które wciąż oczekują na awans do dalszej fazy MŚ.

MŚ 2026: Tunezja - Holandia 1:3

Równolegle w Kansas City toczył się natomiast pojedynek Tunezyjczyków z Holendrami. Sam początek tego meczu zapowiadał istną strzelaninę. "Oranje", po błędzie jednego z rywali, objęli bowiem prowadzenie już w 3. minucie. Raptem kilka chwil później udało im się natomiast podwyższyć wynik. Od tego czasu tempo spotkania wyraźnie spadło. Na kolejnego gola przyszło nam poczekać do drugiej połowy. Tym razem jednak trafieniem kontaktowym popisali się podopieczni Hervego Renarda. Po utracie gola Holendrzy zmobilizowali się jednak, inkasując kolejną bramkę. Gol autorstwa Jana Paula van Hecke'a był ostatnim trafieniem w tym spotkaniu. Dzięki wygranej Holendrzy zakończyli fazę grupową na 1. miejscu. W 1/16 finału MŚ zmierzą się tym samym z Marokańczykami. Tunezyjczycy natomiast oficjalnie pożegnali się z amerykańskim turniejem.

MŚ 2026: Paragwaj - Australia 0:0

Kilka godzin później doszło do pojedynków rozstrzygających losy grupy "D". Dużo większą stawkę niosło za sobą spotkanie Paragwajczyków z Australijczykami. Te nacje walczyły bowiem o rozstawienie na miejscach 2. oraz 3. Znaczenie meczu sprawiło, że obydwa zespoły grały dość zachowawczy futbol. Zgodnie z oczekiwaniami stroną dominującą byli Australijczycy. W pierwszej połowie nie udało im się jednak zmieścić piłki w siatce rywali. Początek drugiej odsłony również nie wskazywał na możliwość przełamania panującego impasu. Aż do ostatnich chwil meczu ta sytuacja nie uległa zmianie. Po wątpliwej jakości pojedynku zespoły podzieliły się punktami. To oznacza, że Australia zakończyła fazę grupową na 2. pozycji, natomiast Paragwaj wciąż musi drżeć o awans do dalszej fazy MŚ.

MŚ 2026: Turcja - USA 3:2

Podobnie jak w meczu z Paragwajczykami, i tym razem Turcy stracili gola tuż po rozpoczęciu spotkania. Udało im się jednak błyskawicznie odpowiedzieć, dzięki czemu w końcu przerwali swoją strzelecką niemoc. Przed zakończeniem pierwszej połowy udało im się nawet wyjść na jednobramkowe prowadzenie. Wchodzenie w początkowe etapy rywalizacji zdecydowanie nie jest jednak mocną stroną tureckiej ekipy. Potwierdziło się to w drugiej połowie, kiedy po jej rozpoczęciu Amerykanie zdołali wyrównać wynik spotkania. Wydawało się, że do ostatniego gwizdka arbitra wynik nie uległ zmianie. W akcji kończącej mecz Turcy wpakowali jednak piłkę do siatki, żegnając się tym samym z tegorocznymi MŚ w bardzo honorowy sposób. Amerykanie zakończyli fazę grupową na pierwszym miejscu w grupie D i już mogą szykować się do meczu 1/16 finału, który rozegrają w San Francisco.

Kadr z meczu USA - Turcja Gregory Bull AP

Kadr z meczu Holandia - Tunezja Reed Hoffmann ESP/AP

Kadr z meczu Australia - Paragwaj Jeff Chiu AP





Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej? Polsat Sport