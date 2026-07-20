Przed startem mistrzostw świata Real Madryt dokonał aż czterech transferów. "Królewscy" sprowadzili do siebie: Denzela Dumfriesa, Bernardo Silvę, Ibrahimę Konate oraz Marca Cucurellę. Od tego momentu w temacie transferów cisza, ale nie może być inaczej, bo Real zwyczajnie ma obecnie pełną kadrę.

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Mimo tego poprzednie lata pokazały, że Florentino Perez i jego świta potrafią nagle odpalić jakąś "bombę", szczególnie w latach, gdy rozgrywany był mundial. Najlepszym przykładem do tego przypadku bez wątpienia jest transfer Jamesa Rodrigueza w 2014 roku. Od tego czasu Real takich operacji nie przeprowadzał.

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W Madrycie priorytety są obecnie jasne. Po pierwsze przedłużenie umowy Viniciusa Juniora, po drugie pozbycie się niechcianych zawodników, a dopiero potem transfery przychodzące. Jose Mourinho wciąż oczekuje przynajmniej jednego wzmocnienia w środku boiska, a tu wyłonił się znakomity kandydat.

Od dłuższego czasu łączony z "Królewskimi" jest Rodri. Pomocnik Manchesteru City właśnie został wybrany najlepszym piłkarzem mistrzostw świata 2026. Tym razem nie jest to jednak żadna kontrowersja, porównując sytuację do tego, co się działo po mistrzostwach Europy 2024.

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Jak się okazuje według hiszpańskich mediów Rodri chciałby odejść z Manchesteru City, a jego celem są przenosiny do Realu Madryt. Problem jednak w tym, że "Królewscy" nie są zainteresowani jego pozyskaniem. Rodri robi jednak wszystko, aby do tego doprowadzić. Hiszpan ma odrzucać oferty przedłużenia umowy z "Obywatelami".

Na dziś ten transfer jest niemożliwy ze względu na wypełnienie kadry "Los Blancos", ale być może po potencjalnym odejściu jednego zawodnika spojrzenie w Realu Madryt ulegnie zmianie. W Hiszpanii mówi się o kwocie 50-60 milionów euro. Tyle miałby kosztować 30-latek z rocznym kontraktem.

Florentino Perez (z lewej) i Jose Mourinho podczas ofijalnej prezentacji w 2012 roku AFP





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