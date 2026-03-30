We wtorek o godzinie 20:45 reprezentacja Polski rozegra najważniejszy mecz od dawna. Spotkanie to przesądzi o tym, czy "Biało-Czerwoni" polecą przez Atlantyk na amerykański mundial, który zostanie rozegrany latem tego roku.

Aby zagrać w tym meczu, reprezentacja Polski najpierw musiała pokonać groźną Albanię w Warszawie. Udało się to zrobić. Tamten mecz zakończył się naszym zwycięstwem 2:1.

Tamto spotkanie z wysokości trybun oglądał Karol Nawrocki. Po meczu prezydent RP udał się do szatni piłkarzy, aby osobiście pogratulować im zwycięstwa i wspólnie z nimi wyśpiewać triumfalny okrzyk.

Media: Karol Nawrocki nie pojawi się na meczu Szewcja - Polska

Po meczu Karol Nawrocki udał się do Stanów Zjednoczonych aby odwiedzić Lockheed Martin i uczestniczyć w kongresie CPAC. Był to dość intensywny czas dla głowy państwa. Ustawę o obniżce cen paliw została przez prezydenta podpisana na pokładzie samolotu.

Teraz "Przegląd Sportowy Onet" informuje, że sceny z pierwszego meczu baraży z Albanią się nie powtórzą. Według nieoficjalnych informacji w Sztokholmie Polacy nie będą mogli liczyć na obecność Karola Nawrockiego.

- Jak wynika z nieoficjalnych informacji płynących z Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezydent Nawrocki nie zdecydował się na wyjazd do Sztokholmu. Decyzja o tym i tak musiałaby zapaść niemal w ostatniej chwili. Dopiero w czwartek późnym wieczorem okazało się, że Polska będzie ze Szwecją rywalizować na wyjeździe o awans na mundial - podaje "Przegląd Sportowy Onet".

Portal dodaje, że prezydent RP teoretycznie mógł wcześniej połączyć logistycznie delegację do Stanów Zjednoczonych z przylotem do Szwecji na 31 marca, ale wówczas nie było wiadomo, że Polska i Szwecja wygrają swoje pierwsze mecze barażowe.

Jeśli Polacy wygraąją w Sztoholmie, awansują na mundial, który zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Podopieczni Jana Urbana wiedzą już, że trafią wówczas do grupy z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Prezydent Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania Beata Zawadzka East News

Prezydent RP Karol Nawrocki na meczu Polska - Albania Beata Zawadzka/East News East News

