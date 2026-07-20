Medal Messiego zagrożony. Trop prowadził do Polski. Wielka niespodzianka

Jednym z bohaterów mistrzostw świata została niewątpliwie reprezentacja Norwegii. "Potomkowie Wikingów" ciężko pracowali na miano "czarnego konia" turnieju, porywając tłumy. Na mundial wrócili po długich 28 latach oczekiwania, ale na takie chwile warto było czekać.

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Erling Haaland i spółka zafundowali swoim rodakom piękny marsz aż do ćwierćfinału, naznaczony między innymi wyeliminowaniem Brazylii. Za kapitalną grą podopiecznych Stale Solbakkena poszła jednak cała wyjątkowa otoczka. Słynne wiosłowanie norweskich kibiców to niewątpliwie jeden z obrazków tegorocznego mundialu. Tak jak wszelkie memy, nagrania, i przeróbki z Erlingiem Haalandem, który dał się poznać znacznie szerszej, nie tylko piłkarskiej publiczności.

To wszystko sprawiło, że na czas mistrzostw świata populacja Norwegów wzrosła znacznie ponad 5,5 mln. Ze Skandynawami utożsamiała się bowiem zapewne liczna rzesza fanów z różnych zakątków globu, która ubolewała później po ich porażce z Anglią, zwłaszcza że ta nadeszła w - delikatnie mówiąc - kontrowersyjnych okolicznościach.

Jeszcze przed wylotem do Ameryki Północnej było jednak jasne, że Norwegowie mogą sporo namieszać w stawce, a pokolenie naznaczone geniuszem wspomnianego już Erlinga Haalanda czy Martina Odegaarda będzie poważnym graczem także na kolejnych wielkich imprezach. Tymczasem za Oceanem napisała się przecież jeszcze bardziej niesamowita historia, którą śmiało nazwać można największą sensacją turnieju.

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Kraj o powierzchni niemal trzykrotnie mniejszej niż województwo świętokrzyskie i debiutujący na mundialu. Wydawało się, że z tego właśnie względu Republika Zielonego Przylądka będzie jedynie ciekawostką tegorocznych zmagań. Ot, zwykłą zgrają "chłopców do bicia" korzystającą z decyzji FIFA, która powiększyła rozmach MŚ, zwiększając liczbę uczestników do 48 ekip. Błyskawicznie stało się jednak jasne, że to do cna błędne założenie.

Już w pierwszym meczu fazy grupowej Republika Zielonego Przylądka okazała się niewygodną przeszkodą, na której potknęli się... przyszli mistrzowie - Hiszpanie, remisując 0:0. Później drużyna Pedro Leitao Brito zdobywała jeszcze po jednym punkcie w meczach z Urugwajem (2:2) oraz Arabią Saudyjską (0:0). I choć ostatecznie nie wygrała ani jednego spotkania, to wystarczyło, by awansować dla play-offów. I to z drugiego miejsca w grupie H.

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Jego słowa znalazły odzwierciedlenie w meczu 1/16 finału z Argentyną, w którym Kabowerdeńczycy nastraszyli kolejnego - jak się potem okazało - finalistę. Sami jednak byli bliscy tego, by zagrodzić "Albicelestes" dalszy marsz przez turniejową drabinkę aż po medale. Zdołali odpowiedzieć najpierw na trafienie Leo Messiego, doprowadzając do dogrywki, a później także Lautaro Martineza, przedłużając w 103. minucie swoje nadzieje na serię rzutów karnych. Dobił ich dopiero cios, na który zapracował uderzeniem głową po rzucie rożnym Cristian Romero. Ale mogli mogli z podniesionym czołem wrócić do ojczyzny, gdzie przywitano ich jak bohaterów. I sami zapracowali sobie na takie miano.

Twarzą sensacyjnego sukcesu Republiki Zielonego Przylądka została rzecz jasna... "Babcia", to tak przetłumaczyć można ksywkę "Vozinha", pod jaką spektakularny występ zaliczył Josimar Jose Evora Dias stojący między słupkami w bramce Capo Verde.

40-letni golkiper od meczu z Hiszpanią zachwycał swoimi interwencjami, cały czas dodając do swojego szerokiego wachlarza popisów kolejne elementy, jak na przykład zabawy z piłkarzami Argentyny z piłką przy nodze. Swój pierwszy profesjonalny kontrakt Vozinha podpisał w Angoli, mając już 25 lat. A teraz zyskał ogólnoświatową sławę, stając się jednym z symboli tegorocznego mundialu.

Swoistego uroku całej sytuacji dodał fakt, że doświadczony golkiper opuszczał mistrzostwa jako piłkarz de facto... bezrobotny. Wraz z początkiem lipca przestała bowiem obowiązywać umowa wiążąca go z portugalskim Chavez. Trudno jednak sobie wyobrazić, by mundialowe popisy nie pomogły mu zyskać nowego pracodawcy.

Jeden z tropów dotyczących przyszłości 40-latka wiódł nawet do Polski. Pomysł zakontraktowania Kabowerdeńczyka zrodził się bowiem w gabinetach Wieczystej Kraków i już głośno mówiło się o potencjalnym transferze. Nawet i bez przenosin do Małopolski Vizonha na pewno na długo zapadnie w pamięci fanów w naszym kraju, ale i na całym świecie. Podobnie jak piękna historia Republiki Zielonego Przylądka.

Vozinha HAKAN AKGUN AFP

Leo Messi LEO BARRILARI AFP





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP