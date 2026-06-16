Mecze Mundial 2026 [TERMINARZ MISTRZOSTW ŚWIATA]

Gospodarzami mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. W historycznym, bo pierwszym aż 48-zespołowym mundialu zostaną rozegrane 104 mecze. Faza grupowa potrwa od 11 do 27 czerwca, z kolei faza pucharowa od 28 czerwca do 19 lipca, na kiedy zaplanowano wielki finał. Poniżej możesz zapoznać się z terminarzem mundialu 2026.