Reprezentacja Szwecji zgarnęła jeden z ostatnich "biletów" na tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. Dokonali oni tego w marcowych barażach, pokonując w ich finale reprezentację Polski.

Tym samym Szwedzi trafili do grupy "F", w której znaleźli się także Holendrzy, Japończycy oraz Tunezyjczycy. Pierwsze mundialowe starcie mogło napawać szwedzkich kibiców sporą dawką optymizmu. Podopieczni Grahama Pottera rozgromili bowiem Tunezyjczyków wynikiem 5:1. Chwilę później Szwedzi starli się z Holendrami i tym razem to oni przyjęli pięć goli odpowiadając jedynie honorowym trafieniem.

Mecz z Japończykami stał się więc dla Szwedów kluczowym starciem fazy grupowej. Jedynie wygrana pozwalała im myśleć o awansie do fazy pucharowej z 2. miejsca. Po długich męczarniach, na tablicy zagościł jednak wynik 1:1. Tym samym Szwedzi znaleźli się w klasyfikacji drużyn, które miały szansę awansować do play-offów z 3. miejsca. Tak też się stało. Na ich nieszczęście, już w 1/16 finału trafili na absolutnego faworyta do wygrania MŚ - Francuzów.

Szwedzi przekazali przykre informacje ws. stanu zdrowia reprezentanta

Swój kolejny mecz w ramach toczących się MŚ Szwedzi rozegrają 30 czerwca. Kilka dni przed potyczką z Francuzami z obozu skandynawskiej reprezentacji napłynęły bardzo przykre informacje.

Podczas spotkania z Japończykami urazu doznał Isak Hien. Defensor nie był w stanie kontynuować meczu, schodząc z placu gry już w 37. minucie. Niecałe dwa dni później lekarz tamtejszej kadry - Jonas Werner - potwierdził najgorsze przypuszczenia.

- Isak doznał kontuzji lewego tylnego uda, która uniemożliwia mu dalszy udział w Mistrzostwach Świata. Wróci do swojego klubu, a kontuzja oznacza, że przez jakiś czas będzie kompletnie poza piłką nożną - powiedział medyk reprezentacji Szwecji.

Do sytuacji odniósł się także wspomniany wcześniej Graham Potter. Z jego perspektywy to bardzo przykra informacja, bowiem Hien był jednym z kluczowych defensorów szwedzkiej ekipy. Wyraził także także ogrom współczucia z powodu tak nieprzyjemnego zakończenia udziału jego podopiecznego w tegorocznych MŚ.

Isak Hien IMAGO/Pablo Morano Newspix.pl

Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji JONATHAN NACKSTRAND AFP

Isak Hien Ludvig Thunman Newspix.pl





Norwegia - Szwecja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport