Reprezentacja Iranu przyleciała do Meksyku w niedzielę (7 czerwca). Tym samym to zakończyło dywagację na temat jej występu na mistrzostwach świata. Od końca lutego nie było pewne czy Irańczycy zdecydują się na grę ze względu na konflikt zbrojny między USA i Izraelem, a właśnie Iranem. Warto podkreślić, że nigdy wcześniej kraj uczestniczący w mundialu nie był w stanie wojny z gospodarzem turnieju, a taka sytuacja de facto ma obecnie miejsce.

Problemy Iranu przed mundialem

Irańscy piłkarze muszą się jednak liczyć z wieloma problemami. Rozegrają oni trzy spotkania grupowe w Stanach Zjednoczonych, ale mają zgodę na pobyt na terenie tego kraju tylko w dniach ich meczów. - Możemy wjechać rano i musimy wyjechać tego samego dnia - powiedział dziennikarzom Abolfazl Pasandideh, ambasador Iranu w Meksyku.

Na domiar złego ostatni sprawdzian Irańczyków przed mundialem został odwołany. W czwartek (11 czerwca) mieli się oni zmierzyć z Grenadą. Powód jest kuriozalny. Rywale nie zdołali skompletować składu na to spotkanie. Wcześniej Irańczycy mieli się zmierzyć z Portoryko na terenie USA, ale to spotkanie odwołano, bowiem przeniesiono zgrupowanie na teren Meksyku.

Mundial w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku rozpoczyna się w czwartek (11 czerwca). Iran rywalizację w grupie G rozpocznie 15 czerwca meczem z Nową Zelandią w Los Angeles. Później na tym samym stadionie zmierzy się z Belgią 21 czerwca, a 26 czerwca zagra z Egiptem w Seattle.

Iran zapowiada bojkot. Ostrzeżenie dla FIFA

Tymczasem pojawiło się realne ryzyko bojkotu meczów ze strony piłkarzy z Iranu.

Poinformowaliśmy FIFA, że jeśli na stadionach, na których Irańczycy zagrają w mistrzostwach świata, zostaną wniesione nieoficjalne flagi lub będą skandowane hasła wymierzone w reprezentację, selekcjoner będzie z pewnością odpowiedzialny za przerwanie meczu

Irańczycy i Egipcjanie wcześniej apelowali do FIFA o zapobieżenie jakimkolwiek działaniom związanym z Paradą Równości podczas meczu w Seattle, który przez środowiska LGBTQ+ został nazwany "Meczem Dumy". - Zapewniono nas, że podczas meczu z Egiptem na stadionie nie dojdzie do żadnych incydentów zakłócających spokój - oznajmił Donyamali.

Warto podkreślić, że w kwietniu podczas Kongresu FIFA w Vancouver protestujący domagali się wykluczenia Iranu z turnieju argumentując, że drużyna reprezentuje Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, a nie naród irański.

Reprezentacja Iranu napotkała również problemy organizacyjne, a Irańska Federacja Piłkarska poinformowała, że przydział biletów został cofnięty na kilka dni przed turniejem, uniemożliwiając udział w meczach kibicom, którzy już zaplanowali podróż do Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump i Gianni Infantino JIM WATSON AFP

Problemy Irańczyków przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku FARSHAD ABBASI AFP





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