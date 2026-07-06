Mecz Anglików opóźniony, jest komunikat. Spełnił się czarny scenariusz

Na kilka dni przed planowanym meczem Meksyku z Anglią w 1/8 finału mistrzostw świata pojawiły się informacje, że godzina rozpoczęcia spotkania na Estadio Azteca może zostać zmieniona. Początek starcia planowano na godz. 2 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek, jednak ze względu na niepokojące prognozy wydawane dla stolicy Meksyku spekulowano, że FIFA zmieni pierwotny plan. Taki scenariusz nie podobał się jednak obu stronom.

"To cios prosto w brzuch. To wszystko zmienia. Poinformowano mnie o tym tutaj i się z tym nie zgadzam. FIFA jednak rządzi i musimy się z tym pogodzić, nawet jeśli nam się to nie podoba" - mówił selekcjoner Meksyku, Javier Aguirre.

FIFA pierwotnie nie decydowała się na ogłoszenie zmiany godziny rozgrywania meczu (spekulowano, że spotkanie rozpocznie się kilka godzin wcześniej), mimo że synoptycy zapowiadali nadejście potężnych burz. Na krótko przed planowanym pierwszym gwizdkiem sędziego okazało się jednak, że taki czarny scenariusz wejdzie w życie.

Komunikat o tym, że godzina rozpoczęcia meczu w stolicy Meksyku zostanie zmieniona, pojawił się po godz. 1 czasu polskiego. Jak przekazały m.in. redakcje BBC i Sky News, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe mecz rozpocznie się 60 minut później, czyli o godz. 3 czasu polskiego.

Stosowne oświadczenie wydał też departament FIFA odpowiedzialny za przekazywanie komunikatów medialnych.

"Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w Mieście Meksyk, w tym ryzyka wyładowań atmosferycznych w okolicach stadionu, początek meczu 1/8 finału Pucharu Świata FIFA 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią został przełożony na godzinę 19:00 czasu lokalnego. Bezpieczeństwo i ochrona wszystkich osób są priorytetem FIFA. Dziękujemy wszystkim kibicom za zrozumienie i współpracę" - przekazano.





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