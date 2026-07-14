Mbappe zszedł z treningu. Światła na trenera. Przekazał ws. zdrowia gwiazdy

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W poniedziałek francuska i hiszpańska prasa żyły wtorkowym półfinałem mistrzostw świata pomiędzy "Les Bleus" a "La Furia Roja". Dzień mediowy zakończyły konferencje selekcjonerów i piłkarzy obu drużyn. Didier Deschamps zabrał głos na temat sytuacji zdrowotnej Kyliana Mbappe, lekko kontuzjowanego w spotkaniu z Marokiem. Kibice mają już pewność.

Didier Deschamps na konferencji i Kylian Mbappe w białym stroju z nr 10 schodzący z boiska, w tle murawa.
Didier Deschamps i Kylian MbappeVCG/VCG via Getty Images Getty Images

Kylian Mbappe w ostatnich dniach dwukrotnie zmartwił francuską opinię publiczną. Najpierw w ostatnich fragmentach meczu z Marokiem, gdy został zmieniony, bo czuł ból w prawej kostce po starciu z Issą Diopem. Drugi raz pod koniec poniedziałkowego treningu. Media relacjonowały, że zszedł do szatni dziesięć minut wcześniej niż inni piłkarze.

"Nie posunęlibyśmy się tak daleko, by powiedzieć, że przez salę konferencyjną przeszedł dreszcz. Jednak w przededniu półfinału pojawił się pewien niepokój wśród kibiców Les Bleus" - pisało "Le Parisien".

O całą sprawę oczywiście został zapytany na konferencji prasowej selekcjoner Didier Deschamps.

Zmartwienie o zdrowie Kyliana Mbappe. DIdier Deschamps uspokaja

- Pytasz, bo opuścił dziesięć z dwudziestu minut gierki? - zwrócił się do jednego z dziennikarzy. - Kylian czuje się dobrze. Czy w stu procentach? Tak, nie może być gotowy bardziej - podkreślił.

Podobnie jak kilku innych zawodników przez 10 z 20 minut nie brał udziału w jednej z gier. Ma do tego prawo, prawda? Nie ma w tym niczego niepokojącego
wyjaśnił szkoleniowiec

Według Radio Monte Carlo Sport, po niektórych oddanych strzałach na treningu Mbappe miał grymas na twarzy. Mimo wszystko nie ma zagrożenia, że nie znajdzie się w wyjściowej jedenastce wicemistrzów globu. Przypomnijmy, że po konfrontacji z Marokiem został wstępnie zbadany przez lekarzy kadry, ale nie były potrzebne żadne ważniejsze badania.

Głos ws. gwiazdy "Les Bleus" zabrał również Warren Zaire-Emery. - Wszyscy znają Kyliana. To niezwykły zawodnik i wie, jak grać w takich meczach. Zrobi wszystko, żeby wygrać - powiedział. Zaraz po tym przeszedł jednak do chwalenia reszty kolegów. - Przede wszystkim jesteśmy drużyną i zrobimy wszystko, żeby wygrać ten półfinał jako drużyna. Jesteśmy młodzi, ale mamy też dojrzałych zawodników z doświadczeniem i świetnymi występami na koncie. Jesteśmy gotowi i zrobimy wszystko, co konieczne, żeby dotrzeć do finału - podkreślił.

Pierwszy gwizdek Ivana Bartona zabrzmi o 21:00 czasu polskiego. Na wozie VAR będzie pracował Tomasz Kwiatkowski.

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