Mbappe "zripostował" Messiego, potem padły mocne słowa. Poszło w świat

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Leo Messi pomimo niemal 39 lat na karku niezmiennie zachwyca formą, a na tegorocznym mundialu zdążył już wejść na najwyższe obroty i nawet stać się samodzielnym rekordzistą MŚ pod względem zdobytych goli. Po jego dublecie przeciwko Austrii na swoistą "ripostę", również w wymiarze dwóch goli, zdobył się Kylian Mbappe w starciu z Irakiem. Francuz po swym występie jednoznacznie ocenił przy tym popisy Argentyńczyka.

Kylian Mbappe w stroju Francji z uśmiechem oraz Leo Messi w koszulce Argentyny zwrócony bokiem
Kylian Mbappe i Leo MessiFRANCK FIFE / AFP - Leo Barrilari / Odyssey Images via AFPAFP

Leo Messi zaczął mundial w sposób wręcz wybitny - w pierwszym meczu grupowym Argentyny, przeciwko Algierii, odnotował on hat-trick i niewiele brakowało, a identycznej sztuki dokonałby też w starciu z Austrią, natomiast tu skończyło się "tylko" na dublecie.

Kapitan "Albicelestes" tak czy inaczej stał się indywidualnie najlepszym strzelcem w dziejach MŚ, natomiast tuż za nim w klasyfikacji najskuteczniejszych snajperów znajduje się m.in. Kylian Mbappe, który również błyszczy formą w Ameryce Północnej.

Francuz po dublecie odnotowanym przeciwko Senegalowi zdobył też dwie bramki przeciw Irakowi i jeśli spojrzymy na same tegoroczne mistrzostwa, to wyniki jego i Messiego są niemalże stykowe. Lider "Les Bleus" jednak odżegnuje się od podgrzewania atmosfery wokół walki o koronę króla strzelców.

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"Nie ma między nami żadnej sagi. Leo też strzelał, strzela i zawsze będzie strzelał. Nie obserwuję jego poczynań, bo inaczej musiałbym robić jeszcze więcej. Patrzę tylko na swoją drużynę" - orzekł Mbappe po współzawodnictwie z Irakijczykami. Jego słowa zacytowało ESPN.

"Kiedy strzelasz gole, zbliżasz się do tej sfery, ale powtarzam: dla mnie ważniejsze jest obserwowanie naszego rozwoju" - skwitował gracz, odnosząc się wciąż naturalnie do francuskiej kadry jako całości.

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Podopieczni Didiera Deschampsa mają do rozegrania jeszcze jedno starcie w mundialowej grupie I - potencjalnie najtrudniejsze ze wszystkich, bo przeciwko świetnie dysponowanej Norwegii. Pierwszy gwizdek wybrzmi w tym przypadku 26 czerwca o godz. 21.00.

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Piłkarz w granatowej koszulce reprezentacji Francji z numerem 10 unosi rękę w geście powitania na stadionie wypełnionym kibicami.
Kylian MbappeFRANCK FIFE / AFPAFP
Piłkarz reprezentacji Francji w niebieskiej koszulce meczowej z opaską kapitana na ramieniu, skupiony podczas rozgrywanego meczu.
Kylian MbappeFRANCK FIFEAFP
Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 10 i opaską na ramieniu biegnie po boisku podczas meczu.
Kylian MbappeFRANCK FIFEAFP


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