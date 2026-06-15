Mbappe wprost ws. prezydentury, nie wahał się. "Wielu ludzi mnie nienawidzi"

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

W ostatnich miesiącach Kylian Mbappe stał się obiektem krytyki i kpin ze strony kibiców. Podyktowane było to w głównej mierze jego wybujałym w oczach kibiców ego, nikłym zaangażowaniem we wspomaganie kolegów z Realu Madryt w defensywę, a także jego pozaboiskowymi działaniami. Prawdziwe poruszenie wywołała jego wypowiedź tuż przed pierwszym meczem Francuzów na mundialu odnośnie do potencjalnej prezydentury.

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Kylian MbappeJAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP

Mało który zawodnik Realu Madryt w ubiegłym sezonie był tak mocno krytykowany, co Kylian Mbappe. I to mimo faktu, że Francuz w 44 spotkaniach strzelił aż 42 gole i zanotował 7 asyst. Dość powiedzieć, że w pewnym momencie stał się wręcz obiektem kpin ze strony kibiców.

Kylian Mbappe obiektem żartów. Został "dyktatorem"

Niezwykle popularne stały się memy przedstawiające Mbappe jako dyktatora - przebranego w mundur, czy w stricte militarnym anturażu. Miało to związek z jego wybujałym w oczach kibiców ego, a także licznymi pozaboiskowymi kontrowersjami.

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W kuluarach mówiło się, że Francuz ma spory wpływ na ruchy transferowe "Królewskich", a kiedy nie układa mu się współpraca z którymś z kolegów z drużyny, naciska na sztab szkoleniowy, by ten podejmował inne decyzje. Mem o snajperze jako dyktatorze stał się w pewnym momencie na tyle viralowy, że żartowano, iż Francuz powinien startować w wyborach prezydenckich.

W 2022 roku, gdy Emmanuel Macron pokonał w wyborach Marine Le Pen, na wielu kartach wyborczych żartownisie umieszczali właśnie nazwisko Mbappe. Temat odżył, przywołany przez Didiera Deschampsa w trakcie ostatniego wywiadu gwiazdy Realu Madryt dla "Le Parisien".

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Mbappe dostał pytanie o prezydenturę. Wypalił bez wahania

Opublikowana na jego łamach rozmowa zawierała między innymi pytania od kolegów z drużyny, członków rodziny, a także selekcjonera reprezentacji Francji. To on właśnie spytał Mbappe, czy planuje start w wyborach prezydenckich. 

Nie, spokojnie, nie myślę o zostaniu prezydentem Francji. Sporo osób mi o tym mówi, ale nie znajduje się to w moich planach. Już teraz wystarczająco wielu ludzi mnie nienawidzi
odparł rozbawiony pytaniem Mbappe.

Wcześniej padło pytanie o to, czy snajper po zakończeniu kariery planuje pozostanie trenerem. Optyka Mbappe na taki scenariusz mogła zaskoczyć niejednego odbiorcę.

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- Żeby zostać trenerem, najpierw trzeba jednak pogodzić się z zakończeniem kariery piłkarskiej. Trener nie może już myśleć jak zawodnik, bez względu na to, jak wielki był. Po prostu dlatego, że jako trener twoim głównym zadaniem jest przekazywać wiedzę. Widziałem wielu wielkich zawodników, którzy byli później przeciętnymi trenerami. Nie dlatego, że nie znali się na futbolu, ale dlatego, że nie pogodzili się z zakończeniem kariery piłkarskiej i nie mieli odpowiedniego podejścia - odparł 27-latek.

Kibice oczekują, że Mbappe jak przystało na lidera poprowadzi Francję do sukcesów na tegorocznym mundialu. "Trójkolorowi" rozpoczną zmagania na mistrzostwach świata od rywalizacji z Senegalem. Mecz we wtorek 16 czerwca o godzinie 21:00. Relację LIVE znajdziesz naturalnie na Interia Sport.

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