Mbappe w centrum skandalu, senator w akcji. Wrze po głośnym oświadczeniu

Spotkanie 1/8 finału pomiędzy Paragwajem i Francją zapisze się w historii mistrzostw świata. Niestety nie ze względu na piękne bramki, czy akcje, po których ręce składałyby się do oklasków. Zawodnicy z Ameryki Południowej na boisku urządzili prawdziwe "polowanie" na rywali, uciekając się do brutalnych ataków, prowokacji i prób nabrania sędziego. Sam arbiter kompletnie sobie nie poradził z zarządzaniem meczem, w związku z czym spadła na niego potężna fala krytyki.

Ostatecznie to Francuzi wydarli rywalom zwycięstwo, a do ćwierćfinału golem z rzutu karnego wprowadził ich Kylian Mbappe. Niedługo po kontrowersyjnym meczu znalazł się on w centrum skandalu.

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Mbappe zaatakowany przez senator z Paragwaju. W mediach burza

Wszystko za sprawą oburzającego wpisu, jaki w mediach zamieściła senator z Paragwaju -Celeste Amarilla. Zaatakowała ona publicznie snajpera, atakując go dodatkowo na tle rasistowskim.

"Kameruńczyk pochodzący z procesu kolonizacji za wszelką cenę próbuje być Francuzem. Jest arogancki, nowobogacki i brzydki. On nawet nie nauczył się pisać. Najbardziej wykształcone istoty, z jakimi miał do czynienia, to szympansy. Zamiast mleka matki w dzieciństwie ssał kokosy. Przez cały mecz się bał. Nawet nie potrafił strzelić gola, tylko dostał fartowny rzut karny" - napisała w mediach społecznościowych.

Mbappe nie pozostał na te oskarżenia obojętny i postanowił wydać oświadczenie, w którym nie szczędził cierpkich i dosadnych słów pod adresem polityk z Paragwaju.

Pani Celeste Amarilla, jest pani osobą podłą i niegodną swojej funkcji. Pani nie reprezentuje Paragwaju, państwa, które przez całą historię wyróżniało się pasją i honorem. Przez pani lekkomyślny akt rasizmu cały świat zapomniał o drodze, jaką zawodnicy z pani kraju przebyli podczas tegorocznego mundialu. Obraz wysiłku piłkarzy został przysłonięty przez pani niekompetentne zachowanie, które wystawia całemu Paragwajowi najgorsze możliwe świadectwo. Nigdy nie pozwolę ludziom takim, jak ona, aby szerzyli nienawiść i rasizm

Francuzi oburzeni atakiem na Mbappe. Sprawa trafi do sądu

Na atak pod adresem 27-latka zareagował także mer Paryża - Emmanuel Gregoire. Nie krył on oburzenia.

"Jestem bardzo wstrząśnięty oświadczeniem Celeste Amarilli, senator z Paragwaju. Te słowa są niedopuszczalne. Rasizm toczy nasze społeczeństwo i nigdy nie chcę się do tego przyzwyczaić. Reprezentacja Francji przypomina Francję, a Kylian Mbappe jest jednym z największych przedstawicieli naszego kraju. Wyrażam mu całe moje poparcie".

W mediach zawrzało, a sytuacja stała się na tyle napięta, że Francuska Federacja Piłki Nożnej planuje skierować sprawę do sądu. Skandaliczny wpis Amarilli może ją wiele kosztować.

Kylian Mbappe w meczu z Paragwajem Abdulhamid Hosbas AFP





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