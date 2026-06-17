Mbappe spełnił obietnicę. Zrobił to na oczach całego świata

Znakomicie reprezentacja Francji rozpoczęła zmagania w ramach tegorocznej edycji piłkarskich mistrzostw świata. "Les Bleus" w meczu otwarcia w grupie I pokonali reprezentację Senegalu 3:1 i zapewnili sobie trzy punkty na start przed starciami z Norwegią i Irakiem. Spotkanie na MetLife Stadium było mocną dawką emocji - zarówno Francuzi, jak i Senegalczycy o wygraną walczyli do samego końca i choć obie drużyny miały sporo szans na bramkę, ostatecznie końcowy triumf wywalczyli podopieczni Didiera Deschampsa.

Dwie bramki tego wieczoru zdobył Kylian Mbappe. Golkipera rywali przechytrzył najpierw w 66. minucie, a następnie w doliczonym czasie drugiej połowy. Po strzeleniu pierwszego gola zawodnik Realu Madryt zdecydował się na zaskakujący gest - zrezygnował on bowiem ze swojej słynnej cieszynki i wykonał gest imitujący grę na flecie. Jak się jednak okazuje, na taką celebrację swojej bramki Francuz zdecydował się wcale nie bez powodu.

Rozwiń

Na krótko przed rozpoczęciem zmagań w Ameryce Północnej pojawił się w show Jamesa Cordena "After Hours", w którym ujawnił swój muzyczny talent. Jak się bowiem okazało, swego czasu piłkarz szlifował swoje umiejętności w grze na flecie. Podekscytowany dziennikarz i komik zaproponował wówczas Mbappe, aby ten po zdobyciu gola na mundialu zamiast swojej słynnej już cieszynki zagrał na flecie. I choć na propozycję tę Francuz zareagował śmiechem, ostatecznie obiecał, że spełni prośbę Cordena. I tak się właśnie stało.

Kylian Mbappe dopiero się rozkręca

Kylian Mbappe w meczu z Senegalem pobił kolejny imponujący rekord. Tego wieczoru zdobył on bowiem 57. i 58. bramkę w barwach reprezentacji Francji i tym samym wyprzedził dotychczasowego lidera tego zestawienia, Oliviera Giroud. A to dopiero początek - reprezentanci Francji dopiero rozpoczęli rywalizację w ramach mistrzostw świata, co oznacza, że snajper Realu Madryt na tej imprezie pobić może jeszcze kilka innych rekordów.

Kolejny mecz "Les Bleus" rozegrają w poniedziałek 22 czerwca o godzinie 23.00 czasu polskiego z Irakiem. Ostatni mecz fazy grupowej Kylian Mbappe i spółka zagrają w piątek 26 czerwca o godzinie 21.00 czasu polskiego, a ich rywalami będą reprezentanci Norwegii.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Kylian Mbappe FRANCK FIFE AFP

Kylian Mbappe MATTHIEU MIRVILLE AFP





"Urban daje czas Lewandowskiemu". Jaką decyzję podejmie kapitan kadry? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport