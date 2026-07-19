Mistrzostwa świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie dobiegają końca. Po niezwykle emocjonujących półfinałach przyszedł czas na walkę o medale. W niedzielnym finale dojdzie do pojedynku Hiszpania - Argentyna. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę obserwowaliśmy mecz Francja - Anglia, którego stawką był brązowy medal.

Lepsi okazali się Anglicy, którzy zdominowali rywali w pierwszej połowie. Podopieczni Tomasa Tuchela po 45. minutach prowadzili aż 4:0. Po zmianie stron gry do głosu doszli "Trójkolorowi", a na boisku błyszczał Kylian Mbappe, który zdobył dwa gole. To jednak było za mało, aby odwrócić losy spotkania, które zakończyło się wynikiem 6:4.

Zacięta walka o koronę króla strzelców. Mbappe o krok od obrony tytułu

Kibice ekscytują się nie tylko rywalizacją drużynową. Wiele emocji wywoływały indywidualne osiągnięcia największych gwiazd, czyli Lionela Messiego, Kyliana Mbappe, Harry'ego Kane'a czy Erlinga Haalanda. Norweg zakończył turniej z 7 golami, ale Argentyńczyk, Francuz i Anglik ciągle byli w grze o koronę króla strzelców.

Szczególnie elektryzująca jest walka Messiego i Mbappe, którzy po półfinałach mieli na swoim koncie po 8 goli. Dwa gole Francuza w meczu z Anglikami sprawiły, że wysunął się na prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Warto podkreślić, że wyprzedził on nie tylko Argentyńczyka w klasyfikacji strzelców MŚ 2026, ale w zestawieniu mundialowych strzelców wszechczasów (Francuz ma 22 gole, a Messi 21).

Jeśli Messi nie zdobędzie w niedzielnym finale przeciwko Hiszpanom dwóch goli to królem strzelców zostanie Mbappe. Dla Francuza będzie to drugie takie wyróżnienie w karierze, bowiem był także najlepszym snajperem cztery lata temu w Katarze. Tak więc przed Argentyńczykiem nie tylko walka o obronę mistrzowskiego tytułu, ale także o pierwszą w karierze koronę króla strzelców MŚ.

Klasyfikacja strzelców MŚ po meczu o 3. miejsce:

1. Kylian Mbappe - 10 goli (4 asysty)

2. Lionel Messi - 8 goli (4 asysty)

3. Jude Bellingham (Anglia) - 7 goli (1 asysta)

4. Erling Haaland (Norwegia) - 7 goli

5. Ousmane Dembele (Francja) - 6 goli (2 asysty)

6. Harry Kane (Anglia) - 6 goli (1 asysta)

7. Mikel Oyarzabal (Hiszpania) - 5 goli (1 asysta)

8. Ismaila Sarr (Senegal) 4 gole (1 asysta)

9. Julian Quinones (Meksyk) 4 gole (1 asysta)

10. Vinicius Junior (Brazylia) 4 gole (1 asysta)

Kylian Mbappe ANGELA WEISS / AFP AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Harry Kane PAUL ELLIS AFP





Argentyna - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport