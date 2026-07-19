Mbappe nagle wypalił przed kamerami. Dobitne słowa po porażce z Anglią. "Zero emocji"
W nocy z 18 na 19 lipca byliśmy świadkami absolutnie niepowtarzalnego widowiska. W meczu o 3. miejsce tegorocznych mistrzostw świata padło aż... 10 goli. Jednym z bohaterów tego spotkania był Kylian Mbappe. Zapoczątkował on zryw, który jednak nie zakończył się triumfem "Trójkolorowych". Po meczu kapitan reprezentacji Francji odniósł się do przewrotnego starcia oraz ustanowienia przez siebie rekordu wszech czasów MŚ.
Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem tego roku jest oczywiście finał piłkarskich mistrzostw świata. Ten rozegrany zostanie już 19 lipca o godzinie 21:00. Dzień przed decydującą batalią kibice otrzymali jednak całkiem obfity "deser". Mowa o meczu o 3. miejsce MŚ, w którym starły się ze sobą reprezentacje Francji oraz Anglii.
Po zakończeniu pierwszej połowy wydawało się, że spotkanie to zostało rozstrzygnięte. "Synowie Albionu" prowadzili bowiem wynikiem 4:0. Po wznowieniu gry sytuacja ulegała jednak stopniowej zmianie. Sygnał do ataku dał bowiem lider "Trójkolorowych" Kylian Mbappe. Następnie 27-latek asystował przy golu Bradleya Barcoli, aby raptem kilka minut później zdobyć swoją drugą bramkę. W tym momencie Francuzi trafili do Anglików raptem jednego gola. Ostatecznie podopieczni Thomasa Tuchela zwarli jednak szyki, rozstrzygając losy pojedynku o brąz MŚ na swoją korzyść.
Mbappe tłumaczył się po porażce z Anglikami. "Jesteśmy tylko ludźmi"
Dla samego Mbappe był to bardzo wyjątkowy dzień. Dwa gole w meczu z Anglikami pozwoliły mu bowiem stać się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów MŚ. Wyprzedził on tym samym Lionela Messiego o jedną bramkę. Jak się jednak okazuje, dla francuskiego snajpera osiągnięcie to nie ma aż tak dużego znaczenia.
Rekord bramkowy na moim koncie? Leo na pewno zdobędzie bramkę w finale. Wolałbym nie mieć tego rekordu, a zamiast tego wystąpić w finale mundialu
Mbappe został również zapytany przez francuskich dziennikarzy o powody tak słabej prezencji drużyny w pierwszej połowie. Ta część meczu z pewnością nie przypadła do gustu kibicom "Trójkolorowych". 27-latek zdawał sobie z tego sprawę, dlatego też podczas udzielania odpowiedzi nie zamierzał owijać w bawełnę.
- To były dwie zupełnie różne połowy. Rozumiem, dlaczego po pierwszej niektórzy mogli uznać naszą grę za kompletny żart. Ale jesteśmy tylko ludźmi. W drugą połowę weszliśmy bez emocji i wróciliśmy do trybu maszyny - tłumaczył Mbappe.
W dalszej części swojej wypowiedzi lider "Trójkolorowych" wyraził natomiast spory żal z powodu "niegodnego podziękowania" trenerowi. Ten mecz był bowiem ostatnim starciem, w którym pieczę nad reprezentacją Francji trzymał Didier Deschamps.