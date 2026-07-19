Najbardziej wyczekiwanym spotkaniem tego roku jest oczywiście finał piłkarskich mistrzostw świata. Ten rozegrany zostanie już 19 lipca o godzinie 21:00. Dzień przed decydującą batalią kibice otrzymali jednak całkiem obfity "deser". Mowa o meczu o 3. miejsce MŚ, w którym starły się ze sobą reprezentacje Francji oraz Anglii.

Po zakończeniu pierwszej połowy wydawało się, że spotkanie to zostało rozstrzygnięte. "Synowie Albionu" prowadzili bowiem wynikiem 4:0. Po wznowieniu gry sytuacja ulegała jednak stopniowej zmianie. Sygnał do ataku dał bowiem lider "Trójkolorowych" Kylian Mbappe. Następnie 27-latek asystował przy golu Bradleya Barcoli, aby raptem kilka minut później zdobyć swoją drugą bramkę. W tym momencie Francuzi trafili do Anglików raptem jednego gola. Ostatecznie podopieczni Thomasa Tuchela zwarli jednak szyki, rozstrzygając losy pojedynku o brąz MŚ na swoją korzyść.

Mbappe tłumaczył się po porażce z Anglikami. "Jesteśmy tylko ludźmi"

Dla samego Mbappe był to bardzo wyjątkowy dzień. Dwa gole w meczu z Anglikami pozwoliły mu bowiem stać się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów MŚ. Wyprzedził on tym samym Lionela Messiego o jedną bramkę. Jak się jednak okazuje, dla francuskiego snajpera osiągnięcie to nie ma aż tak dużego znaczenia.

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Mbappe został również zapytany przez francuskich dziennikarzy o powody tak słabej prezencji drużyny w pierwszej połowie. Ta część meczu z pewnością nie przypadła do gustu kibicom "Trójkolorowych". 27-latek zdawał sobie z tego sprawę, dlatego też podczas udzielania odpowiedzi nie zamierzał owijać w bawełnę.

- To były dwie zupełnie różne połowy. Rozumiem, dlaczego po pierwszej niektórzy mogli uznać naszą grę za kompletny żart. Ale jesteśmy tylko ludźmi. W drugą połowę weszliśmy bez emocji i wróciliśmy do trybu maszyny - tłumaczył Mbappe.

W dalszej części swojej wypowiedzi lider "Trójkolorowych" wyraził natomiast spory żal z powodu "niegodnego podziękowania" trenerowi. Ten mecz był bowiem ostatnim starciem, w którym pieczę nad reprezentacją Francji trzymał Didier Deschamps.

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

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