Mbappe już przed Messim. Przeszedł do historii MŚ, a to nie koniec

Mecz o 3. miejsce pomiędzy Francją, a Anglią to przedostatni akcent tegorocznego mundialu. Kylian Mbappe walczy o koronę króla strzelców, ale także o pobicie historycznego rekordu.

Mbappe przeszedł do historii MŚ

Francuz po półfinałach miał na swoim koncie osiem goli na MŚ 2026 i 20 bramek łącznie w swojej mundialowej karierze. W Miami dwukrotnie pokonał Jordana Pickforda i tym samym przeszedł do historii mistrzostw świata. Francuz stał się pierwszym piłkarzem, który strzelił 22 gole na mundialach.

Warto podkreślić, że jedno trafienie mniej ma w swoim dorobku Lionel Messi, który szansę na wyprzedzenie Mbappe będzie miał w niedzielnym finale przeciwko Hiszpanom.

Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie numerem jeden był Miroslav Klose, który na mundialach zdobył 16 goli. W USA najpierw wyprzedził go Argentyńczyk, a następnie Francuz.

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Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:

1. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) - 22 bramki

2. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) - 21

3. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) - 16

4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) - 15

5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) - 14

. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) - 14

7. Just Fontaine (Francja, 1958) - 13

8. Pele (Brazylia, 1958-1970) - 12

9. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) - 11

. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) - 11

. Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 11

11. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) - 10

. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) - 10

. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) - 10

. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) - 10

. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) - 10

. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) - 10





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