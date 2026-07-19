Mbappe już przed Messim. Przeszedł do historii MŚ, a to nie koniec
Mistrzostwa świata 2026 dobiegają końca, ale na pewno zostaną zapamiętane na długo ze względu na wiele rekordów. W meczu o 3. miejsce do historii przeszedł Kylian Mbappe, który najpierw wyrównał rekord Lionela Messiego, a następnie go wyprzedził.
Mecz o 3. miejsce pomiędzy Francją, a Anglią to przedostatni akcent tegorocznego mundialu. Kylian Mbappe walczy o koronę króla strzelców, ale także o pobicie historycznego rekordu.
Mbappe przeszedł do historii MŚ
Francuz po półfinałach miał na swoim koncie osiem goli na MŚ 2026 i 20 bramek łącznie w swojej mundialowej karierze. W Miami dwukrotnie pokonał Jordana Pickforda i tym samym przeszedł do historii mistrzostw świata. Francuz stał się pierwszym piłkarzem, który strzelił 22 gole na mundialach.
Warto podkreślić, że jedno trafienie mniej ma w swoim dorobku Lionel Messi, który szansę na wyprzedzenie Mbappe będzie miał w niedzielnym finale przeciwko Hiszpanom.
Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie numerem jeden był Miroslav Klose, który na mundialach zdobył 16 goli. W USA najpierw wyprzedził go Argentyńczyk, a następnie Francuz.
Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:
1. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) - 22 bramki
2. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) - 21
3. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) - 16
4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) - 15
5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) - 14
. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) - 14
7. Just Fontaine (Francja, 1958) - 13
8. Pele (Brazylia, 1958-1970) - 12
9. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) - 11
. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) - 11
. Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 11
11. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) - 10
. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) - 10
. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) - 10
. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) - 10
. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) - 10
. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) - 10