Mbappe chce to zakończyć. Francuzi wstrzymują oddech. Wielka zmiana nadchodzi
Kylian Mbappe podczas tegorocznego mundialu będzie walczył nie tylko o mistrzostwo świata. To oczywiście pozostaje dla niego celem nadrzędnym, ale kapitan Trójkolorowych ma na amerykańskich boiskach jeszcze jedną misję. Bardziej indywidualną. Pierwsze miejsce Miroslava Klose w klasyfikacji strzelców mundiali wisi na włosku. Niebawem może dojść do historycznej zmiany.
W 2014 roku Brazylijczycy przeżyli traumę, po której właściwie nie pozbierali się do dziś. Od tamtej pory reprezentacja Canarinhos nie budzi już w narodzie takich emocji jak dawniej.
Właśnie wtedy, na własnej ziemi, przegrali mecz ćwierćfinałowy z Niemcami wynikiem 1:7. Ten blamaż sprawił, że cały naród brazylijski całkowicie się załamał. Minęło już 12 lat, ale rana nadal się nie zabliźniła.
Wtedy również Miroslav Klose wyprzedził Ronaldo w klasyfikacji strzelców mundiali. Była to więc podwójna porażka Brazylii. I podwójny triumf Niemców.
Miroslav Klose do dziś cieszy się pierwszym miejscem w tej klasyfikacji. Ma 16 goli, a licznik Ronaldo zatrzymał się na 15. W tym roku może dojść jednak do zmiany na czele.
Swój kolejny mundial rozpoczyna bowiem Kylian Mbappe. Maszyna do strzelania goli z Francji dobrze funkcjonuje również na mundialach. W 2018 i 2022 Mbappe zdobył łącznie aż 12 goli. To daje średnią 6 bramek na imprezę.
Mbappe zaczyna walkę o koronę. Tylko 5 goli dzieli go od rekordu Klose
Kylianowi Mbappe brakuje tylko 5 trafień, aby wyprzedzić Miroslava Klose i stać się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Pytanie, czy kapitan Trójkolorowych zdoła skupić się w pełni na grze drużynowej, czy też chęć pokonania Niemca będzie tak silna, że odbije się na jego koncentracji na celach zespołowych.
W grupie Franzuci trafili na Senegal, Norwegię i Irak. Kylian Mbappe ma szansę zdobyć 5 goli nawet w tych trzech meczach. Należy pamiętać jednak o tym, że w tym roku w linii ataku grać będą również Ousmane Dembele i Michael Olise. Gole reprezentacji Francji z pewnością rozłożą się więc na większą liczbę graczy. Każdy z nich prezentuje niesamowitą jakość. To zdecydowanie najlepsza pierwsza linia na tegorocznym mundialu.
Ranking najlepszych strzelców w historii mundiali:
- Miroslav Klose (Niemcy) - 16 goli
- Ronaldo (Brazylia) - 15 goli
- Gerd Müller (RFN) - 14 goli
- Lionel Messi (Argentyna) - 13 goli
- Just Fontaine (Francja) - 13 goli
- Pelé (Brazylia) - 12 goli
- Kylian Mbappé (Francja) - 12 goli
- Jürgen Klinsmann (Niemcy) - 11 goli
- Sándor Kocsis (Węgry) - 11 goli
- Grzegorz Lato (Polska) - 10 goli