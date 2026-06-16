Mbappe chce to zakończyć. Francuzi wstrzymują oddech. Wielka zmiana nadchodzi

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Kylian Mbappe podczas tegorocznego mundialu będzie walczył nie tylko o mistrzostwo świata. To oczywiście pozostaje dla niego celem nadrzędnym, ale kapitan Trójkolorowych ma na amerykańskich boiskach jeszcze jedną misję. Bardziej indywidualną. Pierwsze miejsce Miroslava Klose w klasyfikacji strzelców mundiali wisi na włosku. Niebawem może dojść do historycznej zmiany.

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Kylian MbappeFRANCK FIFEAFP

W 2014 roku Brazylijczycy przeżyli traumę, po której właściwie nie pozbierali się do dziś. Od tamtej pory reprezentacja Canarinhos nie budzi już w narodzie takich emocji jak dawniej.

Właśnie wtedy, na własnej ziemi, przegrali mecz ćwierćfinałowy z Niemcami wynikiem 1:7. Ten blamaż sprawił, że cały naród brazylijski całkowicie się załamał. Minęło już 12 lat, ale rana nadal się nie zabliźniła.

Wtedy również Miroslav Klose wyprzedził Ronaldo w klasyfikacji strzelców mundiali. Była to więc podwójna porażka Brazylii. I podwójny triumf Niemców.

Miroslav Klose do dziś cieszy się pierwszym miejscem w tej klasyfikacji. Ma 16 goli, a licznik Ronaldo zatrzymał się na 15. W tym roku może dojść jednak do zmiany na czele.

Swój kolejny mundial rozpoczyna bowiem Kylian Mbappe. Maszyna do strzelania goli z Francji dobrze funkcjonuje również na mundialach. W 2018 i 2022 Mbappe zdobył łącznie aż 12 goli. To daje średnią 6 bramek na imprezę.

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Kylianowi Mbappe brakuje tylko 5 trafień, aby wyprzedzić Miroslava Klose i stać się samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Pytanie, czy kapitan Trójkolorowych zdoła skupić się w pełni na grze drużynowej, czy też chęć pokonania Niemca będzie tak silna, że odbije się na jego koncentracji na celach zespołowych.

W grupie Franzuci trafili na Senegal, Norwegię i Irak. Kylian Mbappe ma szansę zdobyć 5 goli nawet w tych trzech meczach. Należy pamiętać jednak o tym, że w tym roku w linii ataku grać będą również Ousmane Dembele i Michael Olise. Gole reprezentacji Francji z pewnością rozłożą się więc na większą liczbę graczy. Każdy z nich prezentuje niesamowitą jakość. To zdecydowanie najlepsza pierwsza linia na tegorocznym mundialu.

Ranking najlepszych strzelców w historii mundiali:

  1. Miroslav Klose (Niemcy) - 16 goli
  2. Ronaldo (Brazylia) - 15 goli
  3. Gerd Müller (RFN) - 14 goli
  4. Lionel Messi (Argentyna) - 13 goli
  5. Just Fontaine (Francja) - 13 goli
  6. Pelé (Brazylia) - 12 goli
  7. Kylian Mbappé (Francja) - 12 goli
  8. Jürgen Klinsmann (Niemcy) - 11 goli
  9. Sándor Kocsis (Węgry) - 11 goli
  10. Grzegorz Lato (Polska) - 10 goli
Miroslav Klose
Miroslav KloseDomenico Cippitelli/NurPhotoAFP
Piłkarz w niebieskim stroju francuskiej reprezentacji stoi na murawie stadionu, skupiony, z lekko zgiętą ręką i delikatnym wyrazem twarzy.
Kylian MbappeMATTHIEU MIRVILLEAFP
Piłkarz w białym stroju z opaską kapitana na ramieniu, grymaszący z bólu lub rozczarowania, na tle rozmytej publiczności.
Kylian MbappeFRANCK FIFEAFP


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