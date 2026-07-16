Marciniak wciąż czeka w USA. Komunikat nadchodzi, szanse maleją

Szymon Marciniak prowadził finał mistrzostw świata w 2022 roku. Wówczas w rywalizacji Francji z Argentyną Polak spisał się praktycznie doskonale, był niemal bezbłędny. Później prowadził także finał Ligi Mistrzów miedzy Manchesterem City i Interem Mediolan. Wówczas Marciniak był uznawany za najlepszego na świecie.

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Właściwie nikt z tym nie dyskutował. Polak miał swoje momenty sędziowskiej chwały. Do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku podchodził już w innej sytuacji, ze zdecydowanie większym doświadczeniem. Wciąż nie można było jednak wykluczyć, że to on poprowadzi finał turnieju.

Iluzoryczne nadzieje Marciniaka. Decyzja nadchodzi

Imprezę rozpoczął od gigantycznej kontrowersji w meczu Argentyny. Później prowadził spotkanie o awans z grupy. W fazie pucharowej jak na razie Marciniak pozostaje bezrobotny, a szans na powrót "do gry" ubywa w tempie błyskawicznym. Pozostały bowiem tylko dwa mecze do rozegrania.

Ten o brązowe medale, w którym zmierzą się Francuzi oraz Anglicy, a także wielki finał między Argentyną i Hiszpanią. Marciniak czeka na oficjalną decyzję FIFA. Tymczasem w Hiszpanii o wyborze arbitra na spotkanie finałowe zrobiło się bardzo głośno, wiele wskazuje na to, że nie będzie to topowy sędzia.

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O szczegółach opowiedział Pedro Martin. - Tym razem nie sądzę, by wyznaczyli sędziego z Europy lub obu Ameryk - ocenił dziennikarz Pedro Martin na antenie radia "COPE". To właściwie skreślałoby jakiekolwiek szanse Marciniaka. Co więcej, pozostawiałoby w grze ledwie kilku sędziów.

W USA pozostało bowiem ledwie 13 zespołów gotowych do poprowadzenia finału. Aż sześć z nich składa się z europejczyków. Czterech pochodzi z obu Ameryk. Pozostały więc ledwie trzy opcje wyboru i nie są to opcje ekskluzywne. Są to: Alireza Faghani z Australii, Adham Makhadmeh z Jordanii oraz Jalal Jayed z Maroka.

"Pojawiają się kandydaci z innych konfederacji. Wymienia się nazwisko Australijczyka Alirezy Faghani'ego, który pochodzi z Iranu. Sędzia ten prowadził już mecz pomiędzy Anglią a Meksykiem. Pedro Martin nie ocenia jednak wysoko jego umiejętności; zapytany o to, czy jest on dobrym arbitrem, odpowiedział krótko: "Nie" - czytamy na "Cope.es". Decyzja powinna zapaść niebawem. Finał już w niedzielę 19 lipca.

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA AFP





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