Marciniak wciąż czeka na hit, nagle FIFA ogłasza ws. Polaka. Oficjalnie

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Szymon Marciniak wciąż oczekuję na ostatnią podczas tych mistrzostw świata nominację. Polak wciąż zachowuje szanse na poprowadzenie jednego z półfinałów, meczu o trzecie miejsce lub wielkiego finału. Spotkanie Francji z Hiszpanami jako sędzia główny poprowadzi Ivan Barton z Salwadoru. Decyzją FIFA jednym z sędziów VAR w tym spotkaniu będzie Polak Tomasz Kwiatkowski.

Tomasz Kwiatkowski, Tomasz Listkiewicz, Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki
Tomasz Kwiatkowski, Tomasz Listkiewicz, Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

O Szymonie Marciniaku głośno zrobiło się już na początku mundialu. Dla polskiego arbitra pierwszym meczem na tegorocznym czempionacie była potyczka Argentyny z Algierią. Kibice to spotkanie zapamiętają głównie jako popis Leo Messiego zakończony hat trickiem. Sporo kontrowersji wywołała jednak decyzja Polaka ws. czerwonej kartki dla argentyńskiej legendy, który w pierwszej połowie starł się z jednym z przeciwników.

Ostatecznie uznano, że Marciniak podjął w tej sytuacji prawidłową decyzję. Drugie spotkanie było dla Polaka równie gorące. Na zakończenie fazy grupowej sędzia z Płocka poprowadził arcyważne dla rozstrzygnięć w grupie G. Egipt finalnie zremisował 1:1 z Iranem. Azjaci byli jednak wściekli na Marciniaka za nieuznanego gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry.

Również i w tej sytuacji osoby decyzyjne orzekły, że pozycja spalona została odgwizdana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Irańczykom pozostała tylko ogromna gorycz, bowiem remis w starciu z Egiptem kosztował ich finalnie odpadnięcie z turnieju.

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Marciniak ostatni mecz mistrzostw świata poprowadził 27 czerwca. Mijały kolejne fazy turnieju, a FIFA wciąż nie miała jakiegokolwiek komunikatu dla polskiego arbitra. Wiadomo było jednak, że polski zespół sędziowski wciąż przebywa w USA i czeka na swoją szansę. Informacje te potwierdził m.in. Mateusz Borek komentujący jedno ze spotkań 1/4 finału mundialu.

Polscy kibice ostatniej nocy ponownie musieli obejść się smakiem. W obsadzie sędziów pierwszego spotkania Francja - Hiszpania na próżno można było szukać Szymona Marciniaka. W tym momencie Polakowi pozostają już tylko trzy szanse. Arbiter z Płocka może poprowadzić drugi półfinał pomiędzy Anglią i Argentyną, spotkanie o trzecie miejsce lub wielki finał. Ostatnia z opcji byłaby ogromnym zaskoczeniem - jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by ten sam sędzia prowadził dwa finały mistrzostw świata z rzędu.

W tle oczekiwania na decyzję ws. Marciniaka w mediach społecznościowych pojawiła się natomiast pełna rozpiska sędziów na wtorkowe spotkanie, z uwzględnieniem arbitrów odpowiedzialnych za wideoweryfikację. Po raz kolejny podczas tego turnieju ogromnym zaufaniem ze strony FIFA cieszyć może się Tomasz Kwiatkowski. Polak został wyznaczony na głównego sędziego VAR, a wspólnie z nim pracować będą Holender Dennis Higler oraz pochodzący z Meksyku Guillermo Pacheco. Ich pracę wspomagać mają z kolei Urugwajczyk Leodan Gonzalez oraz Chorwat Ivan Bebek.

Mecz Francja - Hiszpania zostanie rozegrany we wtorek 14 lipca o godz. 21:00 w Dallas. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

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