Marciniak wciąż czeka na hit, nagle FIFA ogłasza ws. Polaka. Oficjalnie

O Szymonie Marciniaku głośno zrobiło się już na początku mundialu. Dla polskiego arbitra pierwszym meczem na tegorocznym czempionacie była potyczka Argentyny z Algierią. Kibice to spotkanie zapamiętają głównie jako popis Leo Messiego zakończony hat trickiem. Sporo kontrowersji wywołała jednak decyzja Polaka ws. czerwonej kartki dla argentyńskiej legendy, który w pierwszej połowie starł się z jednym z przeciwników.

Ostatecznie uznano, że Marciniak podjął w tej sytuacji prawidłową decyzję. Drugie spotkanie było dla Polaka równie gorące. Na zakończenie fazy grupowej sędzia z Płocka poprowadził arcyważne dla rozstrzygnięć w grupie G. Egipt finalnie zremisował 1:1 z Iranem. Azjaci byli jednak wściekli na Marciniaka za nieuznanego gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry.

Również i w tej sytuacji osoby decyzyjne orzekły, że pozycja spalona została odgwizdana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Irańczykom pozostała tylko ogromna gorycz, bowiem remis w starciu z Egiptem kosztował ich finalnie odpadnięcie z turnieju.

Marciniak czeka na swój ostatni mecz mundialu. FIFA wybrała innego Polaka do pracy przy szlagierze

Marciniak ostatni mecz mistrzostw świata poprowadził 27 czerwca. Mijały kolejne fazy turnieju, a FIFA wciąż nie miała jakiegokolwiek komunikatu dla polskiego arbitra. Wiadomo było jednak, że polski zespół sędziowski wciąż przebywa w USA i czeka na swoją szansę. Informacje te potwierdził m.in. Mateusz Borek komentujący jedno ze spotkań 1/4 finału mundialu.

Polscy kibice ostatniej nocy ponownie musieli obejść się smakiem. W obsadzie sędziów pierwszego spotkania Francja - Hiszpania na próżno można było szukać Szymona Marciniaka. W tym momencie Polakowi pozostają już tylko trzy szanse. Arbiter z Płocka może poprowadzić drugi półfinał pomiędzy Anglią i Argentyną, spotkanie o trzecie miejsce lub wielki finał. Ostatnia z opcji byłaby ogromnym zaskoczeniem - jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by ten sam sędzia prowadził dwa finały mistrzostw świata z rzędu.

W tle oczekiwania na decyzję ws. Marciniaka w mediach społecznościowych pojawiła się natomiast pełna rozpiska sędziów na wtorkowe spotkanie, z uwzględnieniem arbitrów odpowiedzialnych za wideoweryfikację. Po raz kolejny podczas tego turnieju ogromnym zaufaniem ze strony FIFA cieszyć może się Tomasz Kwiatkowski. Polak został wyznaczony na głównego sędziego VAR, a wspólnie z nim pracować będą Holender Dennis Higler oraz pochodzący z Meksyku Guillermo Pacheco. Ich pracę wspomagać mają z kolei Urugwajczyk Leodan Gonzalez oraz Chorwat Ivan Bebek.

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Mecz Francja - Hiszpania zostanie rozegrany we wtorek 14 lipca o godz. 21:00 w Dallas. Relacja "na żywo" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





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