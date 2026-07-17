Marciniak skreślony. Polak bez szans. FIFA ujawnia powód decyzji

Arbiter główny: Slavko Vincić, sędziowie asystenci: Tomaz Klancnik i Andraz Kovacić oraz Adham Makhadmeh w roli sędziego technicznego - tak wygląda obsada sędziowska tegorocznego finału mistrzostw świata, w którym Hiszpania zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną.

Słoweniec przyjął ogromne wyróżnienie ze strony FIFA z wyraźnym wzruszeniem, do pokazało umieszczone w sieci nagranie. Sam podzielił się także wprost swoimi odczuciami, nie kryjąc ogromnego zaskoczenia, jakim jest możliwość sędziowania najważniejszego meczu w futbolu reprezentacyjnym.

- Po pierwsze to był szok. Później nadeszła radość. Zacząłem się trząść. To wielki honor, by dostać do sędziowania finał mistrzostw świata. To marzenie dla sędziego i młodych arbitrów, którzy zaczynają swoją karierę. Jestem bardzo dumny z siebie i swojego zespołu - powiedział Slavko Vincić, cytowany przez FIFA. I dodał:

Ciężko ubrać to w słowa, ale jestem bardzo dumny z możliwości reprezentowania swojego narodu, Słowenii, w najważniejszym sportowym wydarzeniu na świecie

Głos po ogłoszeniu finalnej decyzji zabrał także szef sędziów FIFA Pierluigi Collina, zdradzając powody, jakie stały za nominacją Slavko Vincicia.

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Słynny Włoch stwierdził, że nie był to łatwy proces, a na wydany werdykt złożyło się wiele elementów. Między innymi to, jak w dotychczasowych meczach spisywał się zespół sędziowski dowodzony przez Słoweńca.

- To długi proces. Jest wiele elementów puzzli, ale wszystkie złożyły się na to, by dać nam obraz sędziego w finale. To coś, co dzieje się podczas turnieju. Oczywiście, głównie oceniane są występy sędziów. Także to, jakie mecze prowadzili wcześniej i fakt, że jego reprezentacja nie brała udziału w turnieju. Ale głównie chodzi o występy. Na koniec dnia to liczy się najbardziej - przekazał Pierluigi Collina.

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Na mistrzostwach świata - po meczu ze Szwecją, który sędziował właśnie Slavko Vincić - zabrakło także reprezentacji Polski, co mogło przemawiać także za Szymonem Marciniakiem. W jego przypadku próbka ocen występów była jednak niezwykle znikoma, wszak nasz rodak poprowadził na mundialu ledwie dwa mecze ( Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem), co także mogło nie wpłynąć dobrze na jego szanse.

Slavko Vincić był jednak lepszy od niego o zaledwie jedno spotkanie. Wcześniej także był rozjemcą dwóch starć grupowych (Brazylia - Maroko i Jordania - Algeria), a do tego doszedł potem także mecz 1/16 finału Meksyk - Ekwador. Teraz czeka go natomiast największy możliwy zaszczyt.

- Widać było, że to jeden z najbardziej emocjonalnych momentów na turnieju, gdy ogłaszamy sędziów, wyznaczonych do obu finałów - do meczu o brązowy i złoty medal. To emocjonujące oczywiście dla sędziów, ale także i dla mnie. To trzeci raz, gdy miałem okazję ogłosić sędziego na finał mundialu i znów czułem gęsią skórkę, gdy to robiłem - stwierdził Pierluigi Collina.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Na zdjęciu sędzia Slavko Vincic, Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter





Trening piłkarzy Argentyny przed finałem mundialu 2026. WIDEO ALFRED DAVIES / AFPTV / AFP AFP