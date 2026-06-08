Na ten moment czekał cały piłkarski świat. Już 11 czerwca rozpoczną się mistrzostwa świata. W tym roku będą one bardzo wyjątkowe. Rozegrane zostaną bowiem w trzech krajach: USA, Kanadzie oraz Meksyku. Ponadto, w zmaganiach udział weźmie aż 48 drużyn, co zapewni kibicom ogrom piłkarskich emocji.

Niestety, wśród tych ekip próżno doszukiwać się reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana polegli w finale marcowych baraży. To sprawi, że Robert Lewandowski i spółka będą mogli podziwiać piłkarską imprezę czterolecia jedynie w roli biernych obserwatorów.

Nie oznacza to jednak, że na mundialu całkowicie zabraknie polskich akcentów. Po amerykańskich boiskach biegać będzie bowiem Szymon Marciniak. Został on bowiem oddelegowany jako jeden z arbitrów, którzy rozstrzygać będą mundialowe starcia.

Nietypowy atut Marciniaka przed MŚ. Powiedział mu o tym sam Pierluigi Collina

Tuż przed startem amerykańskiej imprezy polski arbiter udzielił wywiadu, który w całości został poświęcony tematyce piłkarskich mistrzostw świata. Płocczanin opowiedział między innymi o pierwszych MŚ, które oglądał jako kibic piłkarski. Była to edycja z 1990 roku, w której udział brał absolutny idol polskiego arbitra - Diego Maradona.

Marciniak wyraził również ogromną ulgę z powodu zaleczenia kontuzji, której doznał kilka miesięcy przed startem imprezy. Przyznał, że nie odczuwa już problemów z nogą, co z pewnością bardzo ułatwi mu wykonywanie swoich obowiązków. Co ciekawe, kontuzja polskiego arbitra w oczach jego przełożonych została uznana za dość nietypowy atut w kontekście zbliżających się MŚ.

Pierluigi Collina i Massimo Busacca podają to (kontuzję red.) jako argument, w kontekście mojej boiskowej świeżości. Jak długo nie sędziujesz – jesteś bardziej wypoczęty. Nie masz też w ostatnim czasie ewentualnych spięć z zawodnikami w klubach, którzy zaraz zagrają na mundialu

Ikoniczny Pierluigi Collina pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej FIFA, natomiast Massimo Busacca to natomiast Dyrektor Departamentu Sędziowskiego FIFA. To właśnie oni byli w głównej mierze odpowiedzialni za dobór arbitrów, którzy pełnić będą funkcję rozjemców podczas nadchodzących piłkarskich mistrzostw świata. W tym zacnym gronie umieścili oni właśnie sędziego z kraju nad Wisłą.

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP

Pierluigi Collina Verity Griffin - FIFA Getty Images

Szymon Marciniak AFP





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