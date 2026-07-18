Wiemy już, że wielki finał mundialu posędziuje Słoweniec Slavko Vincić. Decyzja FIFA wywołała sporo kontrowersji. Wielu ekspertów, w tym np. Rafał Rostkowski, uważa, że arbiter ten nie prezentuje odpowiedniego poziomu na finał MŚ.

Wybuchło również spore oburzenie w wziązku z Szymonem Marciniakiem. Nie dlatego, że Polak drugi raz z rzędu nie poprowadzi finału, a dlatego, że nie ostał powołany na żaden mecz fazy pucharowej.

Płocczanin zakończył udział w turnieju na zaledwie dwóch spotkaniach fazy grupowej. Posędziował Argentynie z Algierią oraz Iranowi z Egiptem.

Teraz przerwał milczenie. Zamieścił wpis podsumowujący wój udział na mundialu w formie nagrania wideo.

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- Cześć, witam wszystkich kibiców. Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas turniej dobiegł końca. Oczywiście, było logiczne, że nie można co cztery lata sędziować finału mistrzostw świata - zaczął Szymon Marciniak.

- Oczywiście, jest pewien niedosyt. Każdy z nas jest sportowcem, ale tak się ułożyły półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni, z racji tego, że cztery lata temu pamiętamy, jaki był finał mistrzostw świata - dodaje polski sędzia.

Tym samym potwierdził, że zwycięstwo Argentyny miało wpływ na to, że Polak w ogóle nie był brany pod uwagę ws obsady finału.

- Taki los sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach, fajnie ocenionych, to jest najważniejsze. A jeszcze ważniejsze jest to, że chcieliśmy podziękować jako zespół wszystkim kibicom. Otrzymaliśmy naprawdę setki, niezliczoną ilość życzeń, miłych SMS-ów od was, od rodaków, od Polaków. Serdecznie dziękujemy za to, czuliśmy wasze wsparcie - powiedział Szymon Marciniak w materiale wideo w mediach społecznościowych.

Na koniec swojego podsumowania Szymon Marciniak życzył powodzenia swoim kolegom po fachu, aby dwa ostatnie mecze mundialu zostały posędziowane na jak najwyższym poziomie.

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Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News





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