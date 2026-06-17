Marciniak popełnił błąd? Faul Messiego rozpalił dyskusję. Ekspert wyjaśnia

Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że sędzią głównym meczu Argentyna - Algieria (3:0) rozgrywanego w piłkarskich mistrzostwach świata, jakie odbywają się w: Kanadzie, Meksyku i USA, był Szymon Marciniak. To jeden z najlepszych arbitrów świata.

W 32. minucie meczu Messi wpadł w Alissę Mandiego i nadepnął stopą na jego łydkę. Za swoje zachowanie nie został ukarany nawet żółtą kartką.

Faul Messiego rozpalił dyskusję, Szymon Marciniak popełnił błąd?

W studiu ESPN po meczu eksperci nie mieli najmniejszych złudzeń. To powinna być czerwona kartka.

- To stuprocentowa czerwona kartka dla Messiego. Powinien ją zobaczyć. To wyglądało bardzo źle. Myślę, że sędzia to pominął, ale VAR? Oni stwierdzili, że tutaj wszystko jest okej. Dobrzy piłkarze dostają preferencyjne traktowanie - ocenili bezlitośnie eksperci obecni w studiu po meczu.

Autor profilu El Var Central, specjalizującego się w analizie kontrowersji sędziowskich, stwierdził, że sytuacja powinna zostać dokładniej sprawdzona.

"Ta akcja idealnie nadawała się do rozpatrzenia pod kątem ewentualnej czerwonej kartki dla Lionela Messiego. Minimalnym wymogiem była żółta kartka" - można przeczytać w krótkim wyjaśnieniu.

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Archivo Var z kolei pisze: "Messi wbija korki od tyłu w łydkę Mandiego, wyginając ją z użyciem nadmiernej siły. VAR, z absolutną tchórzliwością, zdecydował się zignorować tę akcję".

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"Messi popełnił faul". Czy należała się czerwona kartka?

O tę sytuację Interia Sport zapytała Rafała Rostkowskiego, sędziego piłkarskiego oraz eksperta TVP Sport.

To jest sytuacja, jaka czasami się zdarza, że stopklatka czy zdjęcie wprowadza w błąd. Nie należy zatem takiej sytuacji oceniać na takiej podstawie, bo jest to pozbawione kontekstu, czyli sensu całego zdarzenia. Ten widać na zapisie filmowym, który pokazuje kontekst, czyli pozwala zrozumieć, z czego wynikały czy mogły wynikać poszczególne fazy zdarzenia

Następnie przeanalizował całe zdarzenie z udziałem Messiego, który był pierwszoplanową postacią spotkania.

- Ta sytuacja nie wyglądała tak, że Messi podbiegł i rozmyślnie odcisnął rywalowi korki w łydkę, bo za to byłaby czerwona klatka. Ta sytuacja wyglądała tak, że Algierczyk prowadził piłkę. Messi do niego podbiegł, bo chciał mu ją odebrać, ale mu się to nie udało. Wpadł na rywala i przewrócił go. Najpierw uderzył go kolanem w tył uda, a następnie - nie robiąc tego rozmyślnie - postawił nogę tam, gdzie była też noga Algierczyka. Oczywiście Messi tu zawinił, popełnił faul. Można dyskutować, czy tylko nieostrożny, czyli bez żadnej kartki, czy nierozważny na żółtą klatkę, ale na pewno nie na czerwoną, bo tam nie było żadnego poważnego rażącego faulu. Nie był on zamierzony i nie był z użyciem nadmiernej siły, a zatem nie stworzył niebezpieczeństwa dla zdrowia przeciwnika. Dotknął go korkami, ale nie docisnął znacząco. Z dynamiki zdarzenia wynika, że nic wielkiego się nie stało - wyjaśnił Rostkowski.

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Lionel Messi przeprasza Alissę Mandiego za faul. W środku sędzia Szymon Marciniak ROBERTO SCHMIDT AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Lionel Messi JUAN MABROMATA AFP





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