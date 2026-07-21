Marciniak pominięty, Boniek uderza. Mocne słowa po finale. Bez hamulców

Na samym początku rozmowy na temat obsady sędziowskiej na wielki finał mundialu Boniek powiedział, że Szymon Marciniak nie mógł go prowadzić. Roman Kołtoń od razu zgodził się ze swoim rozmówcą.

- Mógł prowadzić trzeci mecz w fazie pucharowej, ale tych trójek sędziowskich czy szóstek sędziowskich było wiele i wielu pojechało do domu - powiedział Zbigniew Boniek.

Boniek w rozmowie z Kołtoniem wyraził swój brak zrozumienia dla takiego podejścia, że Polska zyskałaby więcej na mundialu, gdyby Szymon Marciniak sędziował więcej spotkań.

Messi łamie argentyńskie serca. Ogłosił najtrudniejszą decyzję. To się dzieje

Boniek nie rozumie polemiki ws. Marciniaka. W Polsce "oszaleliśmy"

- Jakaś w ogóle jest histeria, czy Marciniak mógł dostać trzeci mecz, czy mógł dostać półfinał... Nie wiem, Holender pewnie marzył o finale, Niemiec marzył o finale, Portugalczyk, Brazylijczyk, może sędzia z Australii, o którym się dobrze mówi, który ma jakieś korzenie irańskie. No wielu było takich sędziów - zauważył Boniek.

- My tu idziemy najkrótszą drogą, że Szymon nie dostał finału, to to jest w ogóle skandal i kompromitacja UEFA. No żaden sędzia w historii piłki nie prowadził dwa razy finału - dodał Boniek.

Jak widać, wiceprezydent UEFA nie gryzł się w język. Z jego obserwacji wynika, że dyskusja, jaka wybuchła na ten temat w Polsce, nie miała miejsca w innych krajach - np. we Włoszech.

- Ja w ogóle nie słyszałem, żeby ktokolwiek we Włoszech mówił, że czemu Collina nie dał Marianiego na finał, żeby był ten włoski akcent i tak dalej... A my oszaleliśmy. Mundial się sprowadzał do tego, że codziennie rano się budziliśmy i patrzyliśmy, czy Szymon dostanie jakiś mecz, czy nie - stwierdził Zbigniew Boniek.

Później Boniek jeszcze raz zastosował porównanie do Włoch. - Wyobrażasz sobie, co by się w Polsce działo, gdyby Listkiewicz decydował o obsadzie sędziów i nie wrzucił Marciniaka na finał? Dzienniki telewizyjne by się od tego zaczynały. We Włoszech w ogóle nie ma takiej polemiki - zauważył.

Sam Szymon Marciniak przed finałem mundialu wyznał: "Tak się ułożyły półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni, z racji tego, że cztery lata temu pamiętamy, jaki był finał mistrzostw świata". Podał tym samym prawdopodobny powód takich a nie innych decyzji osób odpowiedzialnych za sędziowskie obsady na mecze fazy pucharowej.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP





Eksperci oburzeni po meczu na mundialu. "Dlaczego sędzia był pobłażliwy?". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport