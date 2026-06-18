Marciniak pod lupą. Nadszedł werdykt z Rosji. Najgorszy scenariusz

Nie milkną echa rozegranego w nocy z wtorku na środę czasu polskiego meczu Argentyna - Algieria, zakończonego wynikiem 3:0 na korzyść mistrzów świata broniących tytułu z Kataru.

W świetle reflektorów po końcowym gwizdku znalazł się nie kto inny, a sam Leo Messi. I to z dwóch powodów.

Pierwszym z nich jest rzecz jasna hat-trick, jakim popisał się 38-letni zdobywca ośmiu Złotych Piłek. A jego ozdobą była zwłaszcza pierwsza bramka, zdobyta po pięknym strzale z dystansu.

Drugi aspekt to głośna sytuacja z 32. minuty, która wzbudziła sporo kontrowersji.

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Chodzi rzecz jasna o akcję, w której Leo Messi zaatakował Aissę Mandiego, trafiając korkami w łydkę oraz okolice ścięgna Achillesa reprezentanta Algierii. Nie brakuje głosów, które post factum domagały się ukarania gwiazdy Interu Miami czerwoną kartką. Tymczasem prowadzący to spotkanie Szymon Marciniak nie pokazał Argentyńczykowi choćby żółtego kartonika, co wywołało falę reakcji i komentarzy.

Błędu w decyzji polskiego arbitra dopatruje się między innymi jego rosyjski były kolega po fachu - Aleksiej Nikołajew, który odniósł się do powstałego zamieszania w rozmowie z kremlowską agencją TASS.

To oczywiście niełatwa sytuacja, a warto tu jeszcze dodać, że Leo Messi po raz kolejny udowodnił, że jest prawdopodobnie największą gwiazdą mistrzostw świata. Dla osób śledzących jego karierę i przychodzących na mecze wyrzucenie takiej ikony z boiska jest nie do pomyślenia. Wszyscy to rozumieją

Ale następnie dodał: - Z drugiej jednak strony przepisy są takie same dla wszystkich. W tej konkretnej sytuacji wszystkie kryteria przemawiały za pokazaniem czerwonej kartki: miejsce ataku i odsłonięte korki.

Zaznaczył przy tym, że Szymon Marciniak wcielił w życie najgorszy możliwy scenariusz, bo gdyby sięgnął chociaż po żółtą kartkę, cała sprawa nie wzbudzałoby aż tak skrajnych emocji.

Najgorsze w tej sytuacji jest to, że główny sędzia nie pokazał nawet żółtej kartki. Być może wtedy byłoby nieco mniej wątpliwości i można by dyskutować o sytuacji granicznej. Ale przynajmniej należało wezwać go do monitora, aby obejrzał to zajście

Należy jednak podkreślić, że nie brakuje także głosów broniących decyzji Szymona Marciniaka. I to w całej jej rozciągłości.

- Żółtą kartkę można rozważyć, chociaż ja bym jej nie dał. Nie w tej fazie meczu i nie w tym miejscu boiska, przy braku wielkiej dynamiki. Nic tam się nie stało, zawodnik wstał. Nie widzę powodu do jakiegoś larum. A już czerwona kartka, gdyby się na nią zdecydował, byłaby strasznym błędem sędziego - powiedział w rozmowie z Interią Michał Listkiewicz, zgadzając się z werdyktem swojego rodaka.

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News

Lionel Messi LUIS ROBAYO / AFP AFP





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