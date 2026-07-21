Marciniak opuścił USA. Leci na wakacje, wiadomo gdzie i z kim

Szymon Marciniak w swojej karierze sędziowskiej prowadził wszystkie najważniejsze finały piłkarskie z wyjątkiem ostatniego meczu mistrzostw Europy. Marciniak był rozjemcą meczu finałowego w Lidze Mistrzów, a także w mistrzostwach świata. Co więcej, miało to miejsce w tym samym sezonie.

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Dzięki temu zapisał się na kartach sędziowskiej historii. Polak na mundial do USA, Kanady i Meksyku leciał z pewnością z nadzieją na to, że doda nowe wersety do tej przepastnej księgi. Turniej rozpoczął od mało przekonującego występu w spotkaniu Argentyny z Algierią, co więcej podjął tam jedną bardzo kontrowersyjną decyzję.

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Później prowadził jeszcze jeden mecz fazy grupowej. W fazie pucharowej nie pojawiał się jednak w obsadzie. Gdy zabrakło polskiego zespołu na etapie ćwierćfinału zaczęły się spekulacje o możliwym poprowadzeniu finału. Tak się jednak nie stało. Ten przypadł Slavko Vinciciowi, a Marciniak z partnerami musieli opuścić USA.

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Tomasz Listkiewicz w rozmowie z radiem "wnet" zdradził dalsze plany. - Czekam na samolot z żoną. Lecimy do południowej Hiszpanii. Zobaczymy pewnie Malagę, Granadę, Kadyks, Andaluzja. Wynajmiemy samochód, będziemy zwiedzali, trzeba głowę przewietrzyć. Będzie też Szymon z rodziną. Tylko pięć tygodni razem w hotelu spędziliśmy (śmiech) - zdradził asystent Marciniaka.

Oznacza to oczywiście, że przez jakiś czas nie będziemy oglądać Szymona Marciniaka. Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy rozpoczynają się już w najbliższy weekend. Z kolei faza ligowa Ligi Mistrzów rozpocznie się 8 września. Finał zaplanowany jest na 5 czerwca i odbędzie się w Madrycie.

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