Marciniak opuścił USA. Leci na wakacje, wiadomo gdzie i z kim
Polski zespół sędziowski na minionych mistrzostwach świata poprowadził tylko dwa mecze. Tym razem Szymona Marciniaka i jego partnerów nie zobaczyliśmy w finale, ale w USA czekali do końca. Po wyczerpującym sezonie nadszedł czas na regenerację. Tomasz Listkiewicz w rozmowie z radiem "wnet" zdradził, gdzie i z kim nasz najlepszy sędzia uda się na wakacje.
Szymon Marciniak w swojej karierze sędziowskiej prowadził wszystkie najważniejsze finały piłkarskie z wyjątkiem ostatniego meczu mistrzostw Europy. Marciniak był rozjemcą meczu finałowego w Lidze Mistrzów, a także w mistrzostwach świata. Co więcej, miało to miejsce w tym samym sezonie.
Możliwa rewolucja w kadrze Argentyny, głośno o następcy Scaloniego. Wielkie nazwiska w grze
Dzięki temu zapisał się na kartach sędziowskiej historii. Polak na mundial do USA, Kanady i Meksyku leciał z pewnością z nadzieją na to, że doda nowe wersety do tej przepastnej księgi. Turniej rozpoczął od mało przekonującego występu w spotkaniu Argentyny z Algierią, co więcej podjął tam jedną bardzo kontrowersyjną decyzję.
Marciniak leci na wakacje. Wiadomo, gdzie
Później prowadził jeszcze jeden mecz fazy grupowej. W fazie pucharowej nie pojawiał się jednak w obsadzie. Gdy zabrakło polskiego zespołu na etapie ćwierćfinału zaczęły się spekulacje o możliwym poprowadzeniu finału. Tak się jednak nie stało. Ten przypadł Slavko Vinciciowi, a Marciniak z partnerami musieli opuścić USA.
Infantino się doigrał. Pojawiły się poważne zarzuty. "Nadszedł jego czas"
Tomasz Listkiewicz w rozmowie z radiem "wnet" zdradził dalsze plany. - Czekam na samolot z żoną. Lecimy do południowej Hiszpanii. Zobaczymy pewnie Malagę, Granadę, Kadyks, Andaluzja. Wynajmiemy samochód, będziemy zwiedzali, trzeba głowę przewietrzyć. Będzie też Szymon z rodziną. Tylko pięć tygodni razem w hotelu spędziliśmy (śmiech) - zdradził asystent Marciniaka.
Oznacza to oczywiście, że przez jakiś czas nie będziemy oglądać Szymona Marciniaka. Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy rozpoczynają się już w najbliższy weekend. Z kolei faza ligowa Ligi Mistrzów rozpocznie się 8 września. Finał zaplanowany jest na 5 czerwca i odbędzie się w Madrycie.