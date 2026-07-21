Marciniak opuścił USA. Leci na wakacje, wiadomo gdzie i z kim

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Polski zespół sędziowski na minionych mistrzostwach świata poprowadził tylko dwa mecze. Tym razem Szymona Marciniaka i jego partnerów nie zobaczyliśmy w finale, ale w USA czekali do końca. Po wyczerpującym sezonie nadszedł czas na regenerację. Tomasz Listkiewicz w rozmowie z radiem "wnet" zdradził, gdzie i z kim nasz najlepszy sędzia uda się na wakacje.

Szymon Marciniak
Szymon Marciniak Grzegorz WajdaEast News

Szymon Marciniak w swojej karierze sędziowskiej prowadził wszystkie najważniejsze finały piłkarskie z wyjątkiem ostatniego meczu mistrzostw Europy. Marciniak był rozjemcą meczu finałowego w Lidze Mistrzów, a także w mistrzostwach świata. Co więcej, miało to miejsce w tym samym sezonie.

Możliwa rewolucja w kadrze Argentyny, głośno o następcy Scaloniego. Wielkie nazwiska w grze

Dzięki temu zapisał się na kartach sędziowskiej historii. Polak na mundial do USA, Kanady i Meksyku leciał z pewnością z nadzieją na to, że doda nowe wersety do tej przepastnej księgi. Turniej rozpoczął od mało przekonującego występu w spotkaniu Argentyny z Algierią, co więcej podjął tam jedną bardzo kontrowersyjną decyzję.

Marciniak leci na wakacje. Wiadomo, gdzie

Później prowadził jeszcze jeden mecz fazy grupowej. W fazie pucharowej nie pojawiał się jednak w obsadzie. Gdy zabrakło polskiego zespołu na etapie ćwierćfinału zaczęły się spekulacje o możliwym poprowadzeniu finału. Tak się jednak nie stało. Ten przypadł Slavko Vinciciowi, a Marciniak z partnerami musieli opuścić USA. 

Infantino się doigrał. Pojawiły się poważne zarzuty. "Nadszedł jego czas"

Tomasz Listkiewicz w rozmowie z radiem "wnet" zdradził dalsze plany. - Czekam na samolot z żoną. Lecimy do południowej Hiszpanii. Zobaczymy pewnie Malagę, Granadę, Kadyks, Andaluzja. Wynajmiemy samochód, będziemy zwiedzali, trzeba głowę przewietrzyć. Będzie też Szymon z rodziną. Tylko pięć tygodni razem w hotelu spędziliśmy (śmiech) - zdradził asystent Marciniaka.

Oznacza to oczywiście, że przez jakiś czas nie będziemy oglądać Szymona Marciniaka. Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy rozpoczynają się już w najbliższy weekend. Z kolei faza ligowa Ligi Mistrzów rozpocznie się 8 września. Finał zaplanowany jest na 5 czerwca i odbędzie się w Madrycie.

Zobacz również:

David Beckham
Mundial

Beckham rozbił bank na mundialu. Nawet nie musiał wyjść na murawę

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce rozmawia z sędzią ubranym na czarno podczas meczu piłki nożnej, w tle rozmyty tłum kibiców na trybunach.
Szymon Marciniak i Lionel Messi Grzegorz WajdaEast News


Michal Gasparik: Chcemy grać odważnie, ale mecz wszystko pokażePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja