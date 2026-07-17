Już za kilkadziesiąt godzin rozegrane zostanie najważniejsze spotkanie tego roku - finał piłkarskich mistrzostw świata. Do batalii o tytuł najlepszej drużyny na planecie staną Hiszpanie oraz Argentyńczycy. "La Furia Roja", którzy dzierżą miano obecnych mistrzów Europy oraz mistrzów olimpijskich, będą chcieli pokonać ekipę, broniącą tytułu mistrzów świata.

Wielu kibiców z kraju nad Wisłą wierzyło, że to niezapomniane widowisko będzie miało bardzo wyraźny polski akcent. Spekulowano bowiem, że spotkanie to poprowadzi Szymon Marciniak, który w ostatnich dniach był dość mocno "oszczędzany" przez swoich przełożonych.

W nocy z 16 na 17 lipca otrzymaliśmy komunikat, który z pewnością rozczarował wielu rodaków Płocczanina. Mecz Hiszpanów z Argentyńczykami poprowadzi dobrze znany "Biało-Czerwonym" Slavko Vincić.

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Wybór sędziego finału MŚ naturalnie wzbudził ogólnoświatową dyskusję. W hiszpańskich mediach pojawiły się chociażby przypomnienia licznych kontrowersji, gromadzących się wokół słoweńskiego arbitra.

Temat wyboru Vincicia omówił także Zbigniew Boniek. Ikoniczny reprezentant Polski, na łamach portalu "Weszło", przedstawił dość interesującą hipotezę na temat decyzji organizatorów piłkarskich mistrzostw świata.

- Slavko Vincić, który będzie prowadził finał, jest z tego samego kraju co prezydent UEFA, choć akurat nie wierzę w żadne koneksje ze strony Aleksandra Ceferina. Szef UEFA nawet nie leci na finał do Stanów Zjednoczonych, bo można powiedzieć, że UEFA jest w lekkim konflikcie z FIFA. Może FIFA szukała trochę sposobu, żeby "odmrozić" ten kryzys? Może dlatego wyznaczyła sędziego ze Słowenii? Bo wydaje mi się, że było kilku sędziów, którzy bardziej zasługiwali na ten finał, niż ten, który go dostał - spekuluje Zbigniew Boniek.

Nie tak dawno temu doszło do sytuacji, w której UEFA stanowczo sprzeciwiła się decyzji FIFA o zawieszeniu kary dla amerykańskiego zawodnika Folarina Baloguna. W opublikowanym komunikacie europejska federacja w sposób bezkompromisowy odniosła się do poczynań organizatorów mundialu. Ciężko jednak jednoznacznie potwierdzić, że działania FIFA miały na celu "udobruchanie" prezesa UEFA.

Polski sędzia Szymon Marciniak Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

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Aleksander Ceferin Giuseppe Maffia AFP





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