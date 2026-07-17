W sobotę Anglicy zmierzą się z Francją w meczu o trzecie miejsce. Dzień później czeka nas finał mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Na New York New Jersey Stadium w East Rutherford Hiszpanie powalczą z Argentyną.

Zgodnie z ustaleniami FIFA przerwa w starciu o puchar potrwa aż pół godziny. Dlaczego? W tym czasie odbędzie się program artystyczny. Podczas tzw. Half-time show będziemy świadkami koncertów z udziałem Justina Biebera, Madonny czy Shakiry.

Blatter publicznie skrytykował FIFA

- Finał mundialu powinien wykraczać poza sam wymiar sportowy. To wyjątkowe wydarzenie ma połączyć futbol i muzykę, tworząc niesamowite doświadczenie, które pozostanie w pamięci kibiców długo po końcowym gwizdku - deklaruje Gianni Infantino, obecny szef FIFA.

Taki koncept nie przypadł do gustu byłemu sternikowi organizacji Seppowi Blatterowi. 90-latek na swoim profilu w mediach społecznościowych skrytykował zarówno przerwy na nawodnienie w trakcie obu połów, jak również opisywane wydarzenie zaplanowane w środku finału.

"Przerwy na nawodnienie to dopiero początek. W niedzielę finał mistrzostw świata będzie miał swoją główną atrakcję - najdłuższą przerwę w historii piłki nożnej. Finał mistrzostw świata to jak kopia Super Bowl" - czytamy.

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"Dokąd zmierzasz, FIFA?" - pyta ironicznie. To nie pierwsza sytuacja, w której były prezydent krytykuje organizację. Wcześniej zajął zdecydowane stanowisko ws. anulowania kary za czerwoną kartkę dla reprezentanta USA Folarina Baloguna. "Czerwonych kartek nie unieważnia się politycznymi telefonami. Są one rozpatrywane na podstawie przepisów, dowodów i przez niezależne organy. Kiedy prezydent USA interweniuje u szefa FIFA, a zawodnik zostaje nagle uniewinniony przed meczem fazy pucharowej mistrzostw świata, to nieuchronnie pojawia się pytanie: Quo vadis, FIFA?" - pisał w podobnym stylu.

Sepp Blatter był prezydentem FIFA w latach 1998-2015. Ustąpił ze stanowiska w grudniu 2015 roku w atmosferze gigantycznego skandalu korupcyjnego.

Przypomnijmy, niemałe kontrowersje wywołała również decyzja FIFA ws. sędziów finału i meczu o trzecie miejsce. W wyborach pominięty został Szymon Marciniak.

Gianni Infantino ADEM ALTAN / AFP AFP

Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Sepp Blatter AFP





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