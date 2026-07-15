Mundial wkroczył w absolutnie decydującą fazę. 14 lipca poznaliśmy pierwszą ekipę, która wystąpi w finale tegorocznej edycji piłkarskich MŚ. Pojedynek europejskich gigantów padł łupem Hiszpanów, którzy kompletnie zdominowali reprezentantów Francji.

Obecnie "La Furia Roja" czekają na swojego finałowego przeciwnika. Zostanie nim zwycięzca meczu z 15 lipca, w którym to Argentyńczycy podejmą Anglików. Spotkanie obrońców tytułu naturalnie przyciągnie uwagę całego piłkarskiego świata.

Hiszpanie już teraz wybiegają jednak w przyszłość. Tamtejsi dziennikarze rozpoczęli dywagację nad tym, który arbiter zostanie wytypowany do roli rozjemcy finałowego pojedynku tegorocznych MŚ.

Hiszpanie przekonani ws. Marciniaka. To wtedy poprowadzi finał mundialu

Zdaniem redaktorów popularnego portalu "Mundo Deportivo", w grze pozostało obecnie jedynie dwóch liczących się arbitrów. Jednym z nich jest Szymon Marciniak, który już od pewnego czasu znajduje się na językach mediów z całego świata. Zdaniem wielu ekspertów to właśnie on jest jednym z głównych faworytów do poprowadzenia tegorocznego finału MŚ. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego mają podobne przemyślanie. Co więcej, podali oni również dość konkretny argument na poparcie swojej tezy.

- [...]. Z jednej strony jest Szymon Marciniak, a więc sędzia, który gwizdał już w poprzednim finale Puchar Świata w Katarze. Szczególnie uderzające jest to, że doświadczony sędzia prowadził dotąd tylko dwa mecze w Pucharze Świata. I oba były rozgrywane w fazie grupowej - piszą dziennikarze portalu "Mundo Deportivo".

Sytuacja polskiego arbitra nie jest jednak tak jednoznaczna. Hiszpanie twierdzą bowiem, iż ma on jednego, bardzo poważnego kontrkandydata - Wiltona Sampaio. Dla brazylijskiego arbitra to trzeci mundial w karierze. Jego dotychczasowe CV również robi piorunujące wrażenie. Na swoim koncie ma on bowiem około 600 poprowadzonych spotkań.

Hiszpanie nie ograniczyli się jedynie do opisania sylwetek faworytów do poprowadzenia finału MŚ. Podali również konkretne scenariusze, w których mogą oni otrzymać ten zaszczytny przydział. Ich zdaniem Marciniak ma na to największe szanse, kiedy w finale spotkają się Hiszpanie oraz Anglicy. W przypadku starcia Hiszpanii z Argentyną faworytem automatycznie staje się natomiast Sampaio.

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA East News

Wilton Sampaio Yuri Cortez AFP

Pierluigi Collina, to on będzie miał znaczący wpływ na wybór arbitra, który poprowadzi tegoroczny finał MŚ Buda Mendes AFP





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