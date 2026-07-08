Marciniak nie będzie zadowolony. Słowa poszły w świat. "Trudne"

Już tylko osiem drużyn: Argentyna, Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Szwajcaria i Belgia pozostało w grze o triumf w tegorocznych mistrzostwach świata. Na placu boju pozostały naprawdę mocne drużyny i każde starcie ćwierćfinałowe zapowiada się niezwykle ciekawie.

Spotkaniom będzie towarzyszył duży ładunek emocjonalny, a więc do sędziowania takich pojedynków potrzebni są też najlepsi na świecie sędziowie. W tym gronie eksperci i szefowie FIFA od wielu lat widzą Szymona Marciniaka.

Dwa mecze i po obu gorąco. Tak wyglądało sędziowanie Marciniaka

Polak jest także w gronie arbitrów na tegorocznym mundialu i według medialnych doniesień otrzyma do sędziowania jedno ze spotkań ćwierćfinałowych. Według ekspertów, między innymi Rafała Rostkowskiego z TVP Sport, Polak jest przymierzany do pracy jako główny rozjemca w hicie Anglia - Norwegia, zaplanowany na sobotę 11 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Na razie Marciniak posędziował na tym mundialu dwa mecze i w obu nie zabrakło decyzji, które głośno było komentowane na całym świecie. Najpierw eksperci podzielili się w opiniach, czy arbiter z Płocka słusznie nie pokazał czerwonej kartki Messiemu w meczu Argentyna - Algieria (3:0) w fazie grupowej. Później media na całym świecie analizowały też, czy Marciniak słusznie odgwizdał spalonego, po tym jak Iran strzelił gola w doliczonym czasie meczu z Egiptem. Ostatecznie skończyło się remisem 1:1.

"Bardzo trudne". Niepokojące słowa ws. polskiego sędziego

Mimo kontrowersji w obu spotkaniach FIFA wydaje się wciąż cenić Marciniaka. Polak pozostał na MŚ, a skoro nie dostał żadnego meczu w 1/16 i 1/8 finału, to najprawdopodobniej jest przymierzany do ćwierćfinału. Co dalej? Czy tak jak cztery lata temu możliwy jest scenariusz, że Marciniak znów posędziuje finał? Tutaj zaczynają się schody, a więcej powiedział Marcin Szulc w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

- Myślę zresztą, że będzie dalej sędziował. Marzymy o tym, żeby powtórzył wyczyn z poprzednich mistrzostw i znowu poprowadził finał, choć pewnie to będzie bardzo trudne - podkreślił szef kolegium sędziów PZPN.

Wcześniej, na łamach Interia Sport, Adam Lyczmański, były sędzia międzynarodowy zwrócił uwagę, że szansą dla Marciniaka na kolejny finał może być tzw. klucz krajowy. Oprócz Polaka do decydujących spotkań przymierzani są też Anglicy i Francuz. Jeśli te reprezentacje np spotkałyby się w finale (a z drabinki jest to realne), to wówczas arbitrzy z tych krajów automatycznie byliby wykluczeni z decydującego spotkania.





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