Marciniak na wielki finał? "Prawdopodobieństwo się zwiększa"

Mistrzostwa świata wkraczają w decydującą fazę. Teraz jesteśmy na etapie ćwierćfinałów. Po tych czeterech spotkaniach dowiemy sie, które reprezentacje dostaną się do strefy medalowej.

Kiedy poznamy finalistów, FIFA będzie musiała podjąć decyzję ws. obsady sędziowskiej na ten ostatni, najważniejszy mecz. Dziś wiemy, że Szymon Marciniak jest jednym z kandydatów do poprowadzenia finału mundialu.

Rafał Rostkowski, który był gościem Meczyków, wyznał, co sądzi na temat potencjalnego angażu Marciniaka na finał w tym momencie.

Ekspert przypomniał, że w przeszłości sędziowie po finale mundialu często kończyli karierę. Ci uznawali bowiem, że osiągnęli już szczyt swojej kariery i nie osiągną już nczego większego.

Bywali również tacy, którzy "rozmieniali się na drobne". - Szymon jest jednym z niewielu arbitrów, który kontynuuje karierę z takimi sukcesami, na takim poziomie, ale gdyby sędziował drugi finał, no to byłoby pierwsze takie zdarzenie w historii - mówił Rafał Rostkowski.

FIFA podjęła decyzję ws. Szymona Marciniaka

Czy Szymon Marciniak ma szansę na finał mundialu? Rafał Rostkowski tłumaczy

Były sędzia tłumaczył, że powołanie Szymona Marciniaka na wielki finał mundialu po raz drugi z rzędu nie jest prawdopodobne. Zaistniały jednak okoliczności, które działają na korzyść Polaka. FIFA nie będzie mogła pozwolić sobie na popełnienie błędy przy podejmowaniu najważniejszej decyzji tego turnieju.

- Zasadniczo to jest bardzo mało prawdopodobne, ale to prawdopodobieństwo troszeczkę się zwiększa, jeśli spojrzymy na to, jak jest ten turniej sędziowany, w jakim kryzysie wizerunkowym jest FIFA i na to, jak się zachowuje pan Trump i pan Infantino, który opublikował zdjęcie z Szymonem, pokazując - mamy najlepszych - dodał Rafał Rostkowski.

W tym momencie wiemy na pewno, że Polak nie poprowadzi żadnego ćwierćfinału.

Wielki finał mundialu jest zaplanowany na niedzielę 19 lipca. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak na MŚ 2026 Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Szymon Marciniak Marcin Golba AFP





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