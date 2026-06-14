Marciniak na ustach Argentyńczyków. Nie do wiary, jak nazwali Polaka
Na tegorocznych piłkarskich MŚ brakuje niestety reprezentacji Polski. Nie oznacza to jednak, że całkowicie pozbawione są one "biało-czerwonych" akcentów. Po amerykańskich boiskach biegać będzie bowiem Szymon Marciniak. 13 czerwca dowiedzieliśmy się, że polski arbiter oddelegowany zostanie do roli rozjemcy pierwszego meczu obecnych mistrzów świata. Argentyńscy dziennikarze nie omieszkali w tej sytuacji przypomnieć poprzedniego mundialu, określając przy tym Marciniaka w bardzo ciekawy sposób.
Oczy całego sportowego świata skupione są obecnie wokół trzech krajów - USA, Kanady oraz Meksyku. To właśnie tam 11 czerwca rozpoczęły się bowiem piłkarskie mistrzostwa świata.
Za nami już kilka niezwykle pasjonujących pojedynków. Niestety kibice z kraju nad Wisłą muszą ograniczyć się tym razem do wspierania obcych reprezentacji. Biało-Czerwoni polegli bowiem w ostatecznym boju o awans na piłkarską imprezę czterolecia.
Nie oznacza to, że tegoroczny mundial całkowicie pozbawiony jest jakichkolwiek polskich wątków. Jednym z arbitrów, oddelegowanych do prowadzenia imprezy, jest bowiem Szymon Marciniak. 13 czerwca dowiedzieliśmy się, że polski sędzia na początek poprowadzi pierwsze starcie obecnych mistrzów świata - Argentyńczyków.
Marciniak ponownie poprowadzi mecz Argentyńczyków. Już raz przyniósł im szczęście
Przy tej okazji argentyńscy dziennikarze pokusili się o wspomnienie wydarzeń, które miały miejsce przy okazji poprzedniej edycji piłkarskich mistrzostw świata. Wówczas w meczu finałowym stanęli oni naprzeciw Francuzów, a rozjemcą tego spotkania był właśnie Szymon Marciniak. Przez wzgląd na tamte wydarzenia, określili oni Polaka w bardzo ciekawy sposób.
- Stary dobry znajomy. Marciniak, sędzia finału w Katarze, poprowadzi debiut Argentyny na MŚ. [...]. To on był sędzią, który wymierzał sprawiedliwość na boisku w pamiętnym finale przeciwko Francji w Katarze w 2022 roku" - pisali o Polaku dziennikarze argentyńskiego portalu "DEPORTV".
W równie pozytywnym tonie kwestię nominacji Marciniaka skomentowali również żurnaliści portalu "TN.com".
- Wiadomość [o wytypowaniu Marciniaka na sędziego pierwszego meczu Argentyńczyków na MŚ red.] wywołała emocje wśród argentyńskich fanów i nic w tym dziwnego. Marciniak był sędzią niezapomnianego finału Kataru 2022, gdzie "Albiceleste" zostali mistrzami świata po pokonaniu Francji. [...]. Jego CV robi wrażenie: w 2022 i 2023 roku został wybrany "Najlepszym sędzią na świecie" przez Międzynarodową Federację Historii i Statystyki Piłki Nożnej (IFFHS) - przypomnieli argentyńscy dziennikarze.
Decyzja FIFA ws. Szymona Marciniaka wywołała bardzo duży entuzjazm w kraju obecnych mistrzów świata. Ciężko się temu przesadnie dziwić. W ich oczach Marciniak postrzegany jest niejako jak "talizman", który przynosi im szczęście podczas piłkarskiej imprezy czterolecia. Czy tak samo będzie i tym razem? Tego dowiemy się, już 17 czerwca o godzinie 3:00. To właśnie wtedy Argentyńczycy zmierzą się z Algierczykami, rozpoczynając tym samym swoje mundialowe zmagania.