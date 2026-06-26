Dla Szymona Marciniaka mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczął się od meczu Argentyna - Algieria. Polak jako rozjemca spotkania mistrzów świata spisał się dobrze w oczach FIFA, ale nieco inaczej do sprawy podeszli kibice i eksperci oceniający jego debiut na tegorocznym mundialu.

Uwaga krytykujących skupia się przede wszystkim na jednej sytuacji. Mowa o faulu Leo Messiego z pierwszej połowy. Argentyńczyk zaatakował rywala od tyłu, nadeptując jego Achilles. Marciniak odgwizdał w tej sytuacji rzut wolny, ale nie pokazał nawet żółtej kartki 39-latkowi.

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Wielu ekspertów domagało się w tej sytuacji wykluczenia Messiego, który tamto spotkanie skończył z hat-trickiem. W kolejnym ustrzelił dublet, zapewniając Argentynie trzy punkty. W drugiej kolejce Marciniak miał wolne, ale wraca do pracy w trzeciej. Polak dostał mecz, który na papierze nie ekscytuje - Egipt vs Iran. Fakt jest jednak taki, że układ w grupie G nadaje tej rywalizacji wielkie znaczenie.

Egipskie media prześledziły postać Marciniaka. Dziennikarze "youm7.com" nadali Polakowi tytuł "wybawcy Messiego". "Mecz Egipt-Iran będzie drugim meczem Marciniaka na tym mundialu. Wcześniej sędziował mecz Argentyny (obrońców tytułu) z Algierią w pierwszej rundzie grupy J. W tym meczu Marciniak nie zauważył przewinienia gwiazdy Argentyny, Lionela Messiego w 32. minucie" - napisano.

W dalszej części padają także komplementy w kierunku Marciniaka. "Uchodzi za jednego z najbardziej doświadczonych sędziów w prowadzeniu najważniejszych meczów, zwłaszcza w decydujących fazach turniejów międzynarodowych" - ocenili dziennikarze wspomnianego egipskiego portalu.

"Pomimo kontrowersji Simon Marciniak pozostaje jednym z najbardziej cenionych sędziów na świecie w ostatnich latach, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu finałów i kluczowych meczów, co sprawia, że jego wyznaczenie do poprowadzenia meczu Egipt-Iran jest dodatkowym elementem zainteresowania przed sobotnim meczem" - podsumowano.

Szymon Marciniak JUAN MABROMATA AFP





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