Marciniak na celowniku. Koszmarny błąd, powinien wyrzucić Messiego

Poprzednie mistrzostwa świata zostaną zapamiętane przez świat piłki na długo. Bez wątpienia pamiętać będzie o nich przez całe życie Szymon Marciniak. Tamten turniej dla Polaka zakończył się prowadzeniem finału imprezy, w którym Argentyna po rzutach karnych wygrała z Francją.

Niespełna cztery lata później Marciniak i Argentyna znów się spotkali. Polski arbiter w nocy z wtorku na środek prowadził pierwszy mecz mistrzów świata na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. W tym obrońcy tytułu mierzyli się z groźną Algierią i byli rzecz jasna wyraźnymi faworytami.

Marciniak na celowniku. Messi uniknął kary

Z tej roli się wywiązali. Argentyna wygrała 3:0, a Messi zapisał na swoim koncie hat-tricka, zapisując kolejne karty w historii piłki nożnej. Okazuje się jednak, że tego hat-tricka być nie powinno, bo 38-latek w 32. minucie dopuścił się brutalnego ataku od tyłu w łydkę Mandiego, a Marciniak nie pokazał za to nawet żółtej kartki.

W studiu ESPN po meczu eksperci nie mieli najmniejszych złudzeń. To powinna być czerwona kartka. - To stuprocentowa czerwona kartka dla Messiego. Powinien ją zobaczyć. To wyglądało bardzo źle. Myślę, że sędzia to pominął, ale VAR? Oni stwierdzili, że tutaj wszystko jest okej. Dobrzy piłkarze dostają preferencyjne traktowanie - ocenili bezlitośnie eksperci obecni w studiu po meczu.

- Gdy widzisz nagranie w normalnym tempie to już wygląda na bardzo zły atak. Gdy pokazali to w zwolnionym tempie to był bardzo brzydki atak. Ktoś powinien na to spojrzeć. Tak bardzo jak ja kocham Leo Messiego, to powinna być czerwona kartka - podsumowano krótko całą dyskusję.

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Lionel Messi JUAN MABROMATA AFP





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