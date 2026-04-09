Marciniak doznał kontuzji. O mundial walczył do końca. Jest decyzja FIFA

Sytuacja zaczęła się wydawać więcej niż poważna 18 marca, kiedy Szymon Marciniak zszedł z rozgrzewki na Anfield i... na spotkanie Liverpool - Galatarsaray (1/8 finału LM) w roli głównego rozjemcy już nie wyszedł. Z powodu urazu musiał odpuścić bieganie po murawie. Gwizdek przejął od niego Paweł Raczkowski.

To wtedy poszła w eter informacja, że Marciniak "mundial ma z głowy". Kłopoty zdrowotne 45-latka miały być poważne. A do turnieju o mistrzostwo globu pozostawało mniej niż trzy miesiące.

Szymon Marciniak leci na mundial. Polska ekipa na finały MŚ liczy cztery nazwiska

Niedyspozycję Marciniaka od razu połączono z jego wcześniejszą absencją, która ciągnęła się od grudnia. Poddał się wówczas zabiegowi chirurgicznemu. Pauzował po nim przez kilkanaście tygodni.

- Musiałem troszkę obciąć kości. Może to brzmi brzydko i poważnie, ale rzeczywiście zabieg był poważny - mówił na antenie Canal+.

Po rekonwalescencji zameldował się na murawie 7 marca. Poprowadził wówczas ligową konfrontację Widzew Łódź - Lech Poznań. Wcześniej, zanim doszedł do pełni sił, pracował w zespole VAR.

To dlatego incydent z Anglii, który wydarzył się ledwie 11 dni później, wzbudził taki niepokój. Na dodatek wszystko działo się tuż przed zgrupowaniem dla sędziów pretendujących do udziału w MŚ 2026.

- Pogłoski o mojej kontuzji, która miałaby mnie wykluczyć z sędziowania na wiele miesięcy, są całkowicie nieprawdziwe - zapewniał arbiter z Płocka na antenie TVP Sport.

Jak się okazuje, mówił prawdę. Dzisiaj mundialową nominację ma już w kieszeni. Może się przygotowywać do wylotu za ocean.

"Szymon Marciniak, Tomasz Kwiatkowski, Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik zostali przez FIFA powołani na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie!" - poinformował na platformie X Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, obecnie ekspert i komentator.

Dla Marciniaka będą to trzecie finały MŚ w karierze. Brał udział w mundialach w Rosji (2018) i Katarze (2022). Przed czterema laty dostąpił zaszczytu poprowadzenia finału imprezy, w którym Argentyna pokonała Francję po serii rzutów karnych.

Szymon Marciniak

Polskie trio gotowe na mundial. Od lewej: Tomasz Listkiewicz, Szymon Marciniak i Adam Kupsik Megan Briggs AFP

Tomasz Kwiatkowski

