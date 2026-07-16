Szymon Marciniak poprowadził na piłkarskich mistrzostwach świata zaledwie dwa spotkania. Były to mecze Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1). Polski arbiter nie został wyznaczony do żadnego starcia w fazie pucharowej mundialu, co dla wszystkich było wielkim zaskoczeniem.

Co dalej z Marciniakiem? Decyzja coraz bliżej

Czy 45-latek wraz z Tomaszem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem dostaną jeszcze szansę od FIFA? Do obsadzenia pozostały już tylko dwa spotkania - sobotni mecz o trzecie miejsce oraz niedzielny finał.

Od kilku dni trwają rozważania ekspertów ws. polskiego składu sędziowskiego. Przed czterema laty to właśnie Marciniak był rozjemcą finału pomiędzy Francją, a Argentyną. Gdyby ponownie otrzymał taką nominację to przeszedłby do historii, bo żaden arbiter nie prowadził dwóch finałów mundialu.

Niemal codziennie pojawiają się nowe informacje. Rafał Rostkowski, czyli niegdyś znany arbiter, a obecnie ekspert do spraw sędziowskich skomentował całą sytuację na antenie TVP Sport.

Prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale rośnie. Ostateczna decyzja będzie jednak tylko częściowo oparta na względach merytorycznych. W dużej mierze zadecydują kwestie dyplomatyczne, polityczne, wizerunkowe i biznesowe

FIFA popełniła błąd ws. Marciniaka. Teraz ma problem

Rostkowski podkreślił, że sędziowie półfinałów Ivan Barton i Ismail Elfath "ledwo poprowadzili do końca bez wielkiego skandalu". - Jeśli FIFA jest wrażliwa na sprawy merytoryczne to powinna wyznaczyć możliwie najlepszego sędziego na finał, a nie z klucza geopolitycznego - dodał.

Ekspert sędziowski skrytykował FIFA za wcześniejsze nominacje dla Szymona Marciniaka. Szczególnie za to, że wyznaczono go na mecz Argentyna - Algieria. Tym samym Polak sędziował czwarty raz mecz "Albicelestes" na mundialu.

- Wybór był duży i można było powierzyć każdy inny mecz - podkreślił. - Finał to finał. Tutaj pojawią się pytania dlaczego znowu Argentyna. Bo to jest finał i mnie by to nie przeszkadzało. Polakom zresztą też - dodał na zakończenie.

Szymon Marciniak ROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News

Szymon Marciniak Grzegorz Wajda East News





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