Marciniak czeka na decyzję FIFA. To może zadecydować. Cztery warunki

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Zostały już tylko dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata 2026. O brązowe medale rywalizować będą Francuzi i Anglicy. Z kolei o Puchar Świata powalczą Hiszpanie i Argentyńczycy. Czy rozjemcą jednego z tych dwóch spotkań będzie Szymon Marciniak? FIFA lada moment podejmie decyzję. Były arbiter, a obecnie ekspert sędziowski Rafał Rostkowski na antenie TVP Sport przyznał, że "szanse są niewielkie, ale rosną". Wskazał kluczowe warunki i wytknął FIFA błąd.

Szymon Marciniak czeka na decyzję FIFA ws. finału
Szymon Marciniak czeka na decyzję FIFA ws. finałuGrzegorz WajdaEast News

Szymon Marciniak poprowadził na piłkarskich mistrzostwach świata zaledwie dwa spotkania. Były to mecze Argentyny z Algierią (3:0) oraz Egiptu z Iranem (1:1). Polski arbiter nie został wyznaczony do żadnego starcia w fazie pucharowej mundialu, co dla wszystkich było wielkim zaskoczeniem.

Co dalej z Marciniakiem? Decyzja coraz bliżej

Czy 45-latek wraz z Tomaszem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem dostaną jeszcze szansę od FIFA? Do obsadzenia pozostały już tylko dwa spotkania - sobotni mecz o trzecie miejsce oraz niedzielny finał.

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Od kilku dni trwają rozważania ekspertów ws. polskiego składu sędziowskiego. Przed czterema laty to właśnie Marciniak był rozjemcą finału pomiędzy Francją, a Argentyną. Gdyby ponownie otrzymał taką nominację to przeszedłby do historii, bo żaden arbiter nie prowadził dwóch finałów mundialu.

Niemal codziennie pojawiają się nowe informacje. Rafał Rostkowski, czyli niegdyś znany arbiter, a obecnie ekspert do spraw sędziowskich skomentował całą sytuację na antenie TVP Sport.

Prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale rośnie. Ostateczna decyzja będzie jednak tylko częściowo oparta na względach merytorycznych. W dużej mierze zadecydują kwestie dyplomatyczne, polityczne, wizerunkowe i biznesowe
przyznał.

FIFA popełniła błąd ws. Marciniaka. Teraz ma problem

Rostkowski podkreślił, że sędziowie półfinałów Ivan Barton i Ismail Elfath "ledwo poprowadzili do końca bez wielkiego skandalu". - Jeśli FIFA jest wrażliwa na sprawy merytoryczne to powinna wyznaczyć możliwie najlepszego sędziego na finał, a nie z klucza geopolitycznego - dodał.

Ekspert sędziowski skrytykował FIFA za wcześniejsze nominacje dla Szymona Marciniaka. Szczególnie za to, że wyznaczono go na mecz Argentyna - Algieria. Tym samym Polak sędziował czwarty raz mecz "Albicelestes" na mundialu.

- Wybór był duży i można było powierzyć każdy inny mecz - podkreślił. - Finał to finał. Tutaj pojawią się pytania dlaczego znowu Argentyna. Bo to jest finał i mnie by to nie przeszkadzało. Polakom zresztą też - dodał na zakończenie.

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Szymon Marciniak
Szymon MarciniakROLF VENNENBERND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Uśmiechnięty sędzia piłkarski w czarnym stroju z emblematem FIFA, unoszący dłoń i komunikujący się za pomocą zestawu słuchawkowego podczas meczu.
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News
Łysy mężczyzna w czarnej koszulce sędziowskiej z zamyśloną miną, przykładający dłoń do twarzy, stoi na tle rozmytego stadionu pełnego kibiców ubranego na czerwono.
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News


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