Mamy rekord MŚ, Cristiano Ronaldo autorem. Na "podium" reprezentant Polski

Cristiano Ronaldo pożegnał się z marzeniami o zdobyciu mistrzostwa świata. Sam podkreślił w poniedziałkowy wieczór w rozmowie z Heleną Condis z radia COPE, że nie wystąpi na domowym mundialu (Portugalia zorganizuje turniej w 2030 r. z Hiszpanią i Marokiem). Zespół Roberto Martineza przegrał z "La Furia Roja" 0:1, jedynego gola zdobył Mikel Merino w 91. minucie.

"CR7" nie był największym problemem drużyny. Środek pola nie funkcjonował dobrze od początku imprezy, a selekcjoner nie decydował się na mocniejsze ruchy personalne, inaczej niż szkoleniowiec Belgów Rudi Garcia, który posadził na ławkę Kevina de Bruyne. Martinez nie odblokował potencjału takich zawodników jak Vitinha czy Bruno Fernandes. Do najlepszej wersji Joao Nevesa także zabrakło wiele.

W rezultacie często piłka nawet nie docierała do grającego na środku ataku Ronaldo. Zdołał on przeciwko Hiszpanii oddać trzy strzały - w 12., 37. i 59. minucie. Dwa z nich zostały obronione przez Unaia Simona, a jeden był niecelny. Łącznie uzbierały one 0,28 tzw. gola oczekiwanego.

Nietypowe zestawienie. Ronaldo przed Polakiem i Rosjaninem. Wyliczyli

To były uderzenia numer 15, 16 i 17 w jego wykonaniu na tym turnieju. Jak wyliczyła Opta, ustanowił rekord mistrzostw świata w liczbie strzałów przy jednoczesnym niewykreowaniu ani jednej szansy bramkowej swoim kolegom. Wyprzedził na szczycie tego zestawienia Meksykanina Alberto Garcię Aspe (MŚ 1998). Na trzecim stopniu "podium" mamy trzech zawodników - Rosjanina Denisa Czeryszewa (2018), reprezentanta Republiki Południowej Afryki Katlego Mphelę (2010) i Jerzego Gorgonia (1974).

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Ego

Trzeba jednak zaznaczyć, że ten jej komentarz został skrytykowany przez wielu internautów. Kreacja nie była głównym zadaniem ani Ronaldo, ani wspomnianego Gorgonia, który jako środkowy obrońca zespołu Kazimierza Górskiego wykonywał rzuty wolne. Stąd tak duża liczba prób. Powyższe zestawienie jest więc specyficzne, należy je traktować jako ciekawostkę.

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Cristiano Ronaldo COLE BURSTON AFP

Cristiano Ronaldo AFP AFP





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