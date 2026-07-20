Mało świąteczne święto. Jak finał mundialu wyglądał od środka?

Korespondencja z New Jersey

Już same ceny biletów pokazywały, że nie będzie to wydarzenie dla każdego. Jeszcze w dniu meczu, kiedy kwoty na rynku wtórnym zaczęły spadać, za najtańsze wejściówki trzeba było zapłacić prawie dziewięć tysięcy dolarów. Prawie dziewięć tysięcy po obniżce - to zdanie najlepiej pokazuje skalę absurdu. Wcześniej FIFA oferowała najlepsze wejściówki nawet za 33 tys. dolarów. Taki poziom cen wpłynął na strukturę publiczności. Podczas wcześniejszych spotkań Argentyńczycy roznosili stadiony. Śpiewali długo przed pierwszym gwizdkiem, skakali, wymachiwali koszulkami i tworzyli wrażenie, jakby mecz odbywał się w Buenos Aires. W finale było inaczej. Biało-błękitne koszulki zalały stadion w New Jersey, ale nie zamieniły go w kocioł.

Atmosfera przez większość czasu była zaskakująco piknikowa. Pojawiały się pojedyncze zrywy, ale po kilku sekundach wszystko gasło. Momentami bardziej przypominało to przeciętny wieczór na Stadionie Narodowym niż finał mistrzostw świata z udziałem najbardziej żywiołowych kibiców turnieju. Możliwe, że częściowo odpowiadały za to właśnie ceny. Na stadion weszli ludzie, których było stać na wydatek odpowiadający cenie dobrego samochodu, a niekoniecznie ci, którzy przez dziewięćdziesiąt minut byliby gotowi zdjąć koszulkę, stracić głos i nie usiąść ani na sekundę. Finał stał się produktem luksusowym. A luksusowa publiczność zazwyczaj obserwuje spektakl, zamiast go współtworzyć.

Pod tym względem nie pomogła też FIFA, wyznaczając godzinę meczu na wczesne, letnie popołudnie. To oczywisty ukłon w kierunku europejskiego widza, ale ze swoją ceną - tempo meczu było słabe, nawet jeśli Hiszpanie starali się narzucać własne. Gdy w drugiej połowie rozpoczęła się przerwa na nawodnienie, a stadionowy DJ włączył przebój "Life is Life", można było odnieść wrażenie, że wybudził ze snu 80 tys. osób.

Halftime show? Szału nie było

Amerykanie próbowali wypełnić każdą przerwę. Finał otrzymał nawet pierwszy w historii mundialu pełnoprawny halftime show. Na papierze wyglądało to jak próba przeniesienia Super Bowl do świata piłki: Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira i kolejne gwiazdy. Jedenaście minut muzyki, fajerwerków i zmieniających się artystów. Publiczności jednak nie poderwano. Nie było poczucia uczestnictwa w czymś przełomowym. Halftime show można podsumować najprościej: odbyło się. Ani nie zepsuło finału, ani nie stworzyło momentu, o którym ludzie będą opowiadali przez kolejne lata.

Ciekawe było również to, czego na stadionie nie pokazano. Na trybunach znajdowali się Donald Trump i Gianni Infantino, ale realizatorzy konsekwentnie nie wyświetlali ich na telebimach. Szczególnie w przypadku prezydenta USA trudno uznać to za przypadek - po co ryzykować bycie wygwizdanym.

Amerykański rozmach było widać właściwie wszędzie. W ogromnej scenie, ceremoniach, występach, zaproszonych celebrytach i próbie zamienienia meczu w całodzienne widowisko rozrywkowe. Organizatorzy chcieli udowodnić, że potrafią przygotować największy finał w historii futbolu. I być może inaczej byśmy to ocenili, gdyby na boisku działo się więcej. Po dwóch doskonałych finałach w latach poprzednich, dostaliśmy jednak bezbramkowy mecz, w którym tylko jedna drużyna była zainteresowana graniem w piłkę i zdobywaniem goli. Przez pełne 90 minut Argentyna - drużyna mająca w składzie magików - nie oddała żadnego uderzenia w kierunku bramki Unaia Simona, choćby niecelnego. Udało się to dopiero pod sam koniec dogrywki, gdy Hiszpania zasłużenie prowadziła.

Finał zostawił więc niedosyt, ale nie niesmak, który - przy takim przebiegu - można by czuć przy przepchniętym mistrzostwie świata dla Argentyny. A to, dlaczego wyglądała tak źle w niedzielne popołudnie w Nowym Jorku, zostanie pewnie już zagadką tego miasta.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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