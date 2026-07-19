Makabryczne sceny przed finałem MŚ. Gwiazdor nagle padł na ziemię. "On nie żyje"

Mundial to bezsprzecznie najważniejsze piłkarskie święto. Wielu zawodników marzy, aby móc zaprezentować się przed milionami kibiców z całego globu. Zaszczyt ten przeznaczony jest jednak dla bardzo wąskiego grona zawodników.

Jeszcze mniej piłkarzy zdoła natomiast zapracować sobie na tytuł bohatera mistrzostw świata. Aby dostąpić tego zaszczytu, trzeba bowiem odznaczyć się nieprzeciętnymi osiągnięciami na tle najlepszych zawodników z całego globu. Po raz kolejny dokonał tego Leo Messi, który popisał się piorunującym wejściem w tegoroczne MŚ.

Mundial z roku 1998 również miał bardzo wyraźnego kandydata do miana bohatera MŚ. Był nim Ronaldo Nazario, który w wieku zaledwie 21 lat prężnie prowadził reprezentację Brazylii do piątego tytułu najlepszej drużyny globu. Zakończył on mundial z dorobkiem 4 goli oraz 3 asyst. Tuż przed finałowym starciem doszło jednak do makabrycznych scen, które na zawsze pozostały w pamięci kolegów słynnego "El Fenomeno".

Chwile grozy przed finałem MŚ. Lider kadry doznał ataku padaczki

Finał MŚ 1998 pomiędzy Brazylią a Francją zaplanowany został na 12 lipca. Godziny przed pierwszym gwizdkiem arbitra w obozie "Canarinhos" zapanowało jednak prawdziwe przerażenie. Chwilę po wspólnym obiedzie wspomniany wcześniej Ronaldo Nazario doznał bowiem nagłego ataku padaczki.

Atak wybudził z drzemki współlokatora Ronaldo - Roberto Carlosa. Po całkowitym ocknięciu się obrońca reprezentacji Brazylii wpadł w nieopisaną panikę. Biegał od drzwi do drzwi w poszukiwaniu pomocy. W tym czasie "El Fenomeno" spadł z łóżka, zaczął się intensywnie trząść, a w jego ustach zbierała się piana. Na ratunek jako pierwsi ruszyli Edmundo oraz Cesar Sampaio. Drugi z wymienionych panów, z racji na doświadczenia z przeszłości, wiedział jak powinno się zachować w takiej sytuacji.

Świadkowie zdarzenia relacjonowali krzyki pozostałych zawodników reprezentacji Brazylii. W pewnym momencie padło nawet mrożące krew w żyłach zdanie - "On nie żyje!".

Dość szybko na miejscu zajścia pojawił się także doktor reprezentacji Lidio Toledo. W końcu groźną sytuację udało się opanować. Ronaldo Nazario ponownie zasnął a wszyscy dookoła zastanawiali się, co mogło spowodować tak dramatyczny incydent.

Najtrudniejsza decyzja w życiu selekcjonera. Cały świat wstrzymał oddech

Po przebudzeniu Ronaldo nie pamiętał swojego ataku. Początkowo rozważano nawet zatajenie prawdy, jednak w ostateczności zdecydowano się opisać gwiazdorowi całe zajście.

Leonardo poprosił mnie, abym poszedł na spacer do ogrodu w hotelu, w którym się zatrzymaliśmy i wyjaśnił całą sytuację. Powiedziano mi, że nie zagram w finale

Około godziny 17:00 (4 godziny przed finałem MŚ) Nazario został zabrany do jednej z paryskich klinik. Tam okazało się, że... gwiazdor reprezentacji Brazylii nie ma absolutnie żadnych problemów zdrowotnych. Pierwotnie decyzja sztabu nie uległa jednak zmianie.

Po otrzymaniu oficjalnego meczowego składu cały świat oniemiał. Ówczesny selekcjoner "Canarinhos" - Mario Zagallo - nie uwzględnił w swojej wyjściowej jedenastce największej gwiazdy. Naturalnie rozpoczęło to falę pytań o przyczyny tak niecodziennej decyzji. Po niedługim czasie z obozu reprezentacji Brazylii wypłynął jednak zaktualizowany skład, w którym już pojawił się Ronaldo Nazario.

Miałem w ręku wyniki badań - dr Toledo dał zielone światło. Podszedłem do Zagallo na stadionie i powiedziałem: ‘Nic mi nie jest. Nic nie czuję. Oto wyniki testów, są w porządku. Chcę zagrać.' Nie dałem mu alternatywy. Nie miał wyboru i przyjął moją decyzję

Po latach pojawiły się pogłoski o rzekomych naciskach ze strony sponsorów reprezentacji Brazylii (głównie firmy Nike). Ich prekursorem był wspomniany wcześniej Edmundo, który opowiedział o obecności przedstawicieli firmy, dodając jednocześnie, że "nie może powiedzieć nic więcej". Mimo śledztwa, ta teoria nie została jednak oficjalnie potwierdzone.

Ostatecznie Ronaldo Nazario wystąpił w finale przeciwko Francji od pierwszej minuty. Widać jednak było, że jego forma dalece odbiega od tego, co pokazywał na poprzednich etapach zmagań. Prezencja jego kolegów z drużyny również pozostawiała wiele do życzenia.

Grałem i może wpłynąłem na całą drużynę, bo te drgawki były z pewnością czymś bardzo przerażającym. To nie jest coś, co widzisz na co dzień. W każdym razie miałem obowiązek wobec swojego kraju i nie chciałem go przegapić

Finał mundialu z 1998 roku zakończył się wynikiem 3:0 dla reprezentacji Francji. Bohaterem tego meczu stał się Zinedine Zidane, autor dwóch goli dla "Les Bleus". Ówczesna porażka Brazylijczyków miała jednak swoje drugie, dużo mroczniejsze dno, o którym przez długi czas wiedziało bardzo wąskie grono osób.

Ronaldo w barwach Realu Madryt podczas porażki z Arsenalem w Lidze Mistrzów JOSE JORDAN / AFP AFP

Ronaldo Nazario Mark Leech/Offside Getty Images

Ronaldo Nazario Europa Press Sports Getty Images





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport