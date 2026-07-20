Madonna i Shakira w akcji, Rooney nagle się "odpalił". O tych słowach już jest głośno

Mistrzostwa świata 2026 były pod wieloma względami przełomowe - przede wszystkim w turnieju wzięło udział aż 48 drużyn, co oczywiście przyczyniło się też do rozegrania rekordowych 104 spotkań.

Zmianie uległ także chociażby przedmeczowy ceremoniał, wprowadzono również (notabene mocno krytykowane) przerwy na nawodnienie. W wielkim finale zaś doszło do czegoś, co z pewnością dotychczas nie było typowe dla imprezy tej rangi.

W przerwie potyczki Hiszpanii z Argentyną zorganizowano tzw. half-time show, który trwał blisko pół godziny, w naturalny sposób wydłużając też pauzę w grze. W trakcie tego widowiska wystąpiła cała plejada gwiazd - m.in. Madonna, Justin Bieber, BTS czy Shakira. Nie na wszystkich jednak pokaz zrobił wrażenie.

Poruszony nim z pewnością nie był Wayne Rooney, legenda angielskiej piłki i w przeszłości uczestnik trzech kolejnych mundiali (2006, 2010, 2014). Popularny "Wazza", pełniący rolę eksperta w studiu BBC podczas tegorocznych MŚ, został w pewnej chwili na wizji zagadnięty o to, który moment show podobał mu się najbardziej. Jego odpowiedź była druzgocząca.

Będę szczery, ten, w którym się skończył. Lubię wielu z tych artystów [którzy wystąpili], ale uważam, że to było gów...

Nie da się ukryć, że tego typu widowiska w przerwach finałów wydarzeń sportowych to swoista tradycja popularna przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych - najlepszym przykładem są tu rozgrywki Super Bowl, które rokrocznie wiążą się z koncertami wielkich muzycznych gwiazd. Wielu europejskich odbiorców, nieprzywykniętych do tego rodzaju rozwiązań, faktycznie może uznawać takie pomysły za przerost formy nad treścią.

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

MŚ 2026 FABRICE COFFRINI AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





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