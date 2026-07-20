Madonna i Shakira w akcji, Rooney nagle się "odpalił". O tych słowach już jest głośno

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Mundial 2026 był niezwykły pod wieloma względami - i nietypowe było też zakończenie turnieju, bowiem w przerwie finału MŚ został zorganizowany tzw. half-time show. Widowisko nie przypadło do gustu Wayne'owi Rooney'owi - legenda angielskiej piłki w niewybrednych słowach skomentowała cały pokaz, nie gryząc się w język nawet przed telewizyjną kamerą.

Wayne Rooney w ciemnej kurtce ze słuchawką w uchu obok Shakiry w kolorowym stroju.
Wayne Rooney i ShakiraDomenico Cippitelli/NurPhoto). (Photo by Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Kevin Kane / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Mistrzostwa świata 2026 były pod wieloma względami przełomowe - przede wszystkim w turnieju wzięło udział aż 48 drużyn, co oczywiście przyczyniło się też do rozegrania rekordowych 104 spotkań.

Zmianie uległ także chociażby przedmeczowy ceremoniał, wprowadzono również (notabene mocno krytykowane) przerwy na nawodnienie. W wielkim finale zaś doszło do czegoś, co z pewnością dotychczas nie było typowe dla imprezy tej rangi.

W przerwie potyczki Hiszpanii z Argentyną zorganizowano tzw. half-time show, który trwał blisko pół godziny, w naturalny sposób wydłużając też pauzę w grze. W trakcie tego widowiska wystąpiła cała plejada gwiazd - m.in. Madonna, Justin Bieber, BTS czy Shakira. Nie na wszystkich jednak pokaz zrobił wrażenie.

Poruszony nim z pewnością nie był Wayne Rooney, legenda angielskiej piłki i w przeszłości uczestnik trzech kolejnych mundiali (2006, 2010, 2014). Popularny "Wazza", pełniący rolę eksperta w studiu BBC podczas tegorocznych MŚ, został w pewnej chwili na wizji zagadnięty o to, który moment show podobał mu się najbardziej. Jego odpowiedź była druzgocząca.

Będę szczery, ten, w którym się skończył. Lubię wielu z tych artystów [którzy wystąpili], ale uważam, że to było gów...
orzekł bez pardonu.

Nie da się ukryć, że tego typu widowiska w przerwach finałów wydarzeń sportowych to swoista tradycja popularna przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych - najlepszym przykładem są tu rozgrywki Super Bowl, które rokrocznie wiążą się z koncertami wielkich muzycznych gwiazd. Wielu europejskich odbiorców, nieprzywykniętych do tego rodzaju rozwiązań, faktycznie może uznawać takie pomysły za przerost formy nad treścią.

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