"Duma z naszych Bleus. Brawo dla Maroka, ogromnego przeciwnika tego wieczoru, tak jak cztery lata temu. Francja w półfinale, z werwą i braterstwem!" - napisał 15 minut po północy i jednocześnie kilkanaście minut po zakończeniu ćwierćfinału mistrzostw świata prezydent Francji Emmanuel Macron.

Francja ograła Maroko. Potem taki wpis Macrona. Zwrot do przegranych

Wpis został zamieszczony na platformie X. Jego kancelaria pochodzi ze starannością do prowadzenia mediów społecznościowych, ma też świadomość, że mimo późnej pory naród oczekuje jego reakcji na wydarzenia związane z "Trójkolorowymi" na czempionacie globu. W dwie godziny post zebrał prawie tysiąc odpowiedzi.

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Wielu internautów zwracało uwagę na to, że słowa skierowane do przegranych wyglądają na typowo pijarowe. Marokańczycy zagrali naprawdę słabo, zostali zdominowani przez faworytów. Oddali tylko pięć strzałów, a trzy z nich po 80. minucie, gdy wicemistrzowie globu mieli już wynik 2:0 i tylko go kontrolowali.

Ogromny przeciwnik Maroko. No dobra, to dyplomacja

Nie sposób jednak nie docenić Maroka w szerszym ujęciu. Stał się pierwszym zespołem z Afryki, który dwa razy w historii dotarł do ćwierćfinału MŚ. Cztery lata temu w Katarze zajął miejsce tuż poza podium, w drodze do 1/2 finału wyeliminował Hiszpanię i Portugalię. Nawet jeśli nie były one w najlepszej formie, to takie wygrane idą w świat i budują reputację.

W czwartek znowu marzenia o finale przerwali właśnie Francuzi, nie udało się rzucić na kolana świata sportu, lecz pozycja w globalnym futbolu pozostanie wysoka, co udowadniają choćby słowa Macrona.

Emmanuel Macron AFP

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